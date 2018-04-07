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16:30, 07 апреля 2018

Кирис: Публичный человек, коим является Данила Козловский, должен быть осторожен в своих высказываниях

Публичный человек, коим является актер и режиссер Данила Козловский, должен быть осторожен в своих высказываниях. Таким образом зампред комиссии Общественной палаты по культуре Денис Кирис прокомментировал слова Козловского о хамской реакции россиян на его фильм «Тренер». Накануне в интервью Спортс.Ру Козловский заявил, что не ожидал такого количества ненависти, которую он получил в комментариях на трейлер фильма. «Сплошная ненависть и хамство» – резюмировал Козловский.

Комментарии

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patrik05 07 апреля 2018 | 16:40

Козловский заявил, что не ожидал такого количества ненависти, которую он получил в комментариях на трейлер фильма. «Сплошная ненависть и хамство» – резюмировал Козловский...

Это всё либегальная шваль накидывает дерьмо на вентилятор, ни один ватник не станет поливать российскую картину, кроме уродских фильмов К.Серебренникова, В.Манского, А.Звягинцева...

mymymy 07 апреля 2018 | 16:45

patrik05: Просто после пожара в Кемеров Козловский включился в кампанию "проклятые власти нас обманывают", вот и получил. Так что, возможно, это не реакция на фильм, а реакция на человека.
Хотя, возможно, и фильм не ахти, сложно сказать.

stas_russkiy 07 апреля 2018 | 16:44

"...Публичный человек, коим является Данила Козловский, должен..."

А что это такое - "зампред комиссии Общественной палаты по культуре Денис Кирис"? Если ему кто-то, что-то "должен" - пусть в суд идёт...

А, что касаемо Козловского - бездарность, независимо от его высказываний...

(комментарий скрыт)
(комментарий скрыт)

alex_omsk1 07 апреля 2018 | 16:45

главвруну скажи, председатель домком-комиссии по шариково-культуре...

tks 07 апреля 2018 | 16:52

Странно ожидать от мордорашек чего-либо иного, кроме хамства, злобы и вражды.

zemljanka 07 апреля 2018 | 16:53

История рассудит, кто прав, кто правей... (с)
Успеха фильму, если заслуживает.

abuvgrobu 07 апреля 2018 | 16:56

Очередного "творца" недооценили ?..

rern 07 апреля 2018 | 16:56

Козловский никому ничего не должен. Имеет право говорить что хочет также как и "хамские россияне".

dude_lebowsky 07 апреля 2018 | 16:57

А те кто хамит, пусть продолжают хамить? Только Козловский должен подбирать выражения?

rodedorm 07 апреля 2018 | 17:04

А что такого особенного сказал Данила Козловский? Уже много лет назад Юрий Шевчук пел в своей знаменитой песне о Родине: "Говорят - уродина" и т.д. И ни одна свинья не позволила публично ругать певца. Фанаты стерли бы ее в порошок.

sg80g 07 апреля 2018 | 17:06

Сам пидар и фильм такой же. А потом обижается. Не пробовал снять нормальный фильм?

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