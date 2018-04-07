Кирис: Публичный человек, коим является Данила Козловский, должен быть осторожен в своих высказываниях

Публичный человек, коим является актер и режиссер Данила Козловский, должен быть осторожен в своих высказываниях. Таким образом зампред комиссии Общественной палаты по культуре Денис Кирис прокомментировал слова Козловского о хамской реакции россиян на его фильм «Тренер». Накануне в интервью Спортс.Ру Козловский заявил, что не ожидал такого количества ненависти, которую он получил в комментариях на трейлер фильма. «Сплошная ненависть и хамство» – резюмировал Козловский.