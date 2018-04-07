Движение поездов на участке Арбатско-Покровской линии метро от Партизанской до Киевской сегодня прерывалось
Как передает ТАСС, на станции Курская на рельсы упал человек. Сейчас движение поездов возобновлено и постепенно входит в график. Обстоятельства инцидента не уточняются.
Комментарии2
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master_superanalitik 07 апреля 2018 | 16:34
Движение поездов на участке Арбатско-Покровской линии метро от Партизанской до Киевской сегодня прерывалось
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Это не спроста! Это значит, что партизаны освободят Киев от свидомитского режима.
aantipov067 07 апреля 2018 | 16:47
\\\на рельсы упал человек…\\\
Эй, так ведь на трёхдневный траур не тянет (учитывая, что траур заключается в трёхдневном отсутствии Тулеева на посту..) так может и поезда не останавливать?