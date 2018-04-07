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16:00, 07 апреля 2018

От станции «Партизанская» до станции «Киевская» нет движения поездов

От станции «Партизанская» до станции «Киевская» нет движения поездов из-за инцидента с пассажиром на станции «Курской» Арбатско-Покровской линии. Об этом сообщает твиттер Московского метро.

Комментарии

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ivan127_4 07 апреля 2018 | 16:13

Гребаный стыд:
" Новые американские винтовки признали повторением ручного пулемета Калашникова
Новейшие винтовки M27 американских морских пехотинцев сильно похожи на советские РПК (ручной пулемет Калашникова) полувековой давности, полагает We Are The Mighty.
Издание отмечает, что M27 снабжена магазином на 30 патронов, что делает ее похожей на винтовки M4 и M16, используемые американскими военными, полицией и спецслужбами. «Россия, тем не менее, обладала аналогичной особенностью в течение более пяти десятилетий с ручным пулеметом Калашникова», — пишет We Are The Mighty.
В СССР РПК начал заменять РПД (ручной пулемет Дегтярева) еще в 1964 году, а в дальнейшем первый автомат получил пластиковый обвес вместо деревянного и ночной прицел, напоминает портал. We Are The Mighty полагает, что, несмотря на более полувековую службу, у РПК «впереди долгая карьера».
Автоматические винтовки M27 созданы немецкой Heckler & Koch. С 2010 года это оружие закупалось Корпусом морской пехоты США в качестве замены пулемета M249."(с)

oldcitizen 07 апреля 2018 | 16:24

ivan127_4: И чего ради вы тут это изобразили? Оказывается ёмкость магазина является определяющей характеристикой похожести. Кстати к РПК подходят магазины и на 30 и на 40 патронов и круглые (забыл на сколько, но где-то на 70) А вообще-то новость про сбой в метро.

sib_nsk 07 апреля 2018 | 16:40

новость небось маха захарова сочинила?

ivan127_4 07 апреля 2018 | 16:57

oldcitizen: И чего ради вы тут это изобразили?
________

Экий Вы недалекий....
А вот ваш товарищ по цеху pmasel сразу понял и моментально про легендарный калаш запел.

pmasel 07 апреля 2018 | 16:27

ivan127_4: Если еще указать откуда автомат калашникова позаимствовал ряд идей и конструктивных решений, то круг замкнется.

ivan127_4 07 апреля 2018 | 17:01

pmasel: Позаимствовал, стало быть, ряд и дей и решений... ну-ну.
А не скажите ли нам, почему в таком случае подделка с "заимствованными идеями и конструктивными решениями" покупается во всем мире? Почему никто не берет оригинал Шмайсера, а все берут подделку Калашникова? Все, весь мир, включая американцев, которые экономят, затариваясь ничтожными копиями, а всегда покупают оригинал.

ostapbey 07 апреля 2018 | 16:56

ivan127_4: почему у тебя 127 вольт? А потому что у тебя колесо квадратное по Роспатенту.
Угадал ?
Даже?

aleksandr39 07 апреля 2018 | 16:21

Ополченцы начали процесс образования МНР ( Московская Народная Республика ) .

kaplan911 07 апреля 2018 | 16:34

Один пассажир остановил всё движение в метро по этой ветке ?!
Ааааааафигеть.

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