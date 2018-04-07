Сегодня четырьмя матчами начинался 25 тур чемпионата России по футболу

Хабаровский СКА начал как обычно раньше всех в силу географического положения. Впрочем, играет дальневосточный клуб в последнее время неважно. Хабаровчане потерпели очередное поражение. Не помогла и смена тренера. Пост главного перед матчем с Амкаром занял Сергей Передря. Гости забили на последних минутах таймов. Рязанцев воспользовался несогласованностью защитника и вратаря, а Костюков неаккуратно выполненным искусственным офсайдом. Кстати, второй заменил первого. СКА – Амкар 0-2. Хабаровский клуб занимает последнее место в таблице и теоретически может вылететь уже в следующем туре. Грозненский Ахмат забил казанскому Рубину самый быстрый гол в сезоне. Магомед Митришев отправил мяч в ворота уже на 17 секунде. Казанцы отыгрались в начале второго тайма после удара Ивелина Попова, который на этом не остановился и сделал дубль. Еще один мяч провел Сердар Азмун, но Митришев тоже не остался в долгу и свел разницу к минимуму 3-2.

Менее чем через полчаса в Петербурге начнется центральный матч тура, в котором сыграют Зенит и Краснодар, а в 19 часов на поле выйдут Арсенал и Уфа.