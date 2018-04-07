В Храме Гроба Господня в Иерусалиме произошло схождение благодатного огня

Патриарх Иерусалимский Феофил III передал его собравшимся в храме паломникам из разных стран. Там находится и делегация Фонда Андрея Первозванного, которая доставит огонь в особых лампадах спецрейсом в Москву.

Схождение благодатного огня – ежегодная церемония, которая проводится в Храме Гроба Господня в Иерусалиме в субботу, накануне Пасхи. От огня зажигают лампады, которые потом развозят в другие города и страны.

Настоятель Храма Гроба Господня от Армянской патриархии Самуил Агоян в интервью израильскому телеканалу «Хадашот 2» рассказывал, что в этой церемонии нет ничего божественного.