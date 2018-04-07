В Храме Гроба Господня в Иерусалиме произошло схождение благодатного огня
Патриарх Иерусалимский Феофил III передал его собравшимся в храме паломникам из разных стран. Там находится и делегация Фонда Андрея Первозванного, которая доставит огонь в особых лампадах спецрейсом в Москву.
Схождение благодатного огня – ежегодная церемония, которая проводится в Храме Гроба Господня в Иерусалиме в субботу, накануне Пасхи. От огня зажигают лампады, которые потом развозят в другие города и страны.
Настоятель Храма Гроба Господня от Армянской патриархии Самуил Агоян в интервью израильскому телеканалу «Хадашот 2» рассказывал, что в этой церемонии нет ничего божественного.
Комментарии9
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hrenvam 07 апреля 2018 | 16:05
Китайская зажигалка стОит 20 рублей...
captainobvious 07 апреля 2018 | 16:07
надеюсь, Храм Гроба Господня успешно прошел проверку МЧС на предмет пожарной безопасности?
(извините, верующие, не хотел задеть ваши чувства)
nestor199 07 апреля 2018 | 16:34
captainobvious: В России даже синагоги такую проверку проходят.
harald_ 07 апреля 2018 | 16:08
Во имя "Зиппо" и высокого октана- аминь!
oldcitizen 07 апреля 2018 | 16:14
Да ну? Вот чудо-то!
doxerom 07 апреля 2018 | 16:16
Чудо было бы если не сошел огонь животворящий. Как же без него и на шашлыки, да никак.
putin_itogy 07 апреля 2018 | 16:20
Спасибо, Zippo!
Сделано в США!
rampa 07 апреля 2018 | 16:30
а как определяют, что огонь божественный? И чем отличается от обычного?
Просто интересно.
blahovdav 07 апреля 2018 | 16:32
А позреоты - гундяевцы, вата и прочие лугандонцы будут лбы бить на огонь Благодатный из Израиловки???