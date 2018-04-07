В Коми, по некоторым данным, произошло возгорание на нефтяном месторождении
По словам местных жителей, пожар возник на одной из поисково-разведочных скважин. В компании Лукойл-Коми, которой принадлежит месторождение, это опровергают.
Возгорание сопровождается постоянным гулом, жалуются жители Усинского района. Они пару дней назад увидели чёрный дым, а потом зарево со стороны Южно-Ипатского нефтяного месторождения. Оно всего в восьми километрах от деревни Новикбож, сообщает местный портал 7x7 со ссылкой на зампреда Комитета спасения Печоры Ивана Иванова. Он добавил, что все месторождения в Денисовской впадине, включая Южно-Ипатское, содержат большое количество сероводорода, около 15ти процентов. Однако в МЧС Сыктывкара и Москвы людям, которые жаловались на пожар, ответили: на месторождении проходит плановый продув и обжиг труб. Местные жители в интервью порталу припомнили, что во время сейсмо-разведочных работ, проведённых недалеко от деревни, у них дома тряслись от взрывов. «Потерпите, стране нужна нефть» ,— эти слова услышали люди от дежурного в МЧС Сыктывкара. В руководстве дочерней компании Лукойла опровергают слова о пожаре на месторождении. Там скорее всего идут испытания, при которых мог случиться выброс нефти и газа, считают опрошенные изданием эксперты.
После пожара на месторождении имени Алабушина в том же Усольском районе в прошлом году люди несколько недель проводили акции против действий нефтяников.
Комментарии5
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aroswen 07 апреля 2018 | 16:02
благодатный красный петух продолжает гулять по рашке бугага
meister_luvin 07 апреля 2018 | 16:03
aroswen:
Горит Россия …
lenin3 07 апреля 2018 | 16:24
aroswen: это не возгорание,а сошествие благодатного огня...)))
gvs 07 апреля 2018 | 16:07
Огонь сошел сразу в двух местах. Гундяеву пора разворачивать кампанию об объявлении Усинска священным местом )))
aleksandr39 07 апреля 2018 | 16:23
Ополченцы начали процесс образования УНР ( Усинская Народная Республика ) .