В Коми, по некоторым данным, произошло возгорание на нефтяном месторождении

По словам местных жителей, пожар возник на одной из поисково-разведочных скважин. В компании Лукойл-Коми, которой принадлежит месторождение, это опровергают.

Возгорание сопровождается постоянным гулом, жалуются жители Усинского района. Они пару дней назад увидели чёрный дым, а потом зарево со стороны Южно-Ипатского нефтяного месторождения. Оно всего в восьми километрах от деревни Новикбож, сообщает местный портал 7x7 со ссылкой на зампреда Комитета спасения Печоры Ивана Иванова. Он добавил, что все месторождения в Денисовской впадине, включая Южно-Ипатское, содержат большое количество сероводорода, около 15ти процентов. Однако в МЧС Сыктывкара и Москвы людям, которые жаловались на пожар, ответили: на месторождении проходит плановый продув и обжиг труб. Местные жители в интервью порталу припомнили, что во время сейсмо-разведочных работ, проведённых недалеко от деревни, у них дома тряслись от взрывов. «Потерпите, стране нужна нефть» ,— эти слова услышали люди от дежурного в МЧС Сыктывкара. В руководстве дочерней компании Лукойла опровергают слова о пожаре на месторождении. Там скорее всего идут испытания, при которых мог случиться выброс нефти и газа, считают опрошенные изданием эксперты.

После пожара на месторождении имени Алабушина в том же Усольском районе в прошлом году люди несколько недель проводили акции против действий нефтяников.