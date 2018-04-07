Глава Фейсбука Марк Цукерберг пообещал принять новые меры для предотвращения возможного вмешательства в выборы
Об этом он написал на своей странице. С сегодняшнего дня каждый рекламодатель, который хочет размещать публикации о политике или общественно-значимых темах, должен будет подтвердить свою личность. Они также будут обязаны размещать информацию о заказчиках рекламы. Кроме того, владельцев популярных страниц тоже попросят пройти проверку. По словам Цукерберга, такие меры должны помешать управлять страницами через фальшивые аккаунты, распространять дезинформацию и сеять разногласия.
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