Посол России в Лондоне направил министру иностранных дел Великобритании личную ноту с предложением о встрече

Посол России в Лондоне Александр Яковенко направил министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону личную ноту с предложением о встрече. Об этом сообщает пресс-служба посольства. Яковенко хочет обсудить с министром расследование инцидента в Солсбери, а также весь комплекс двусторонних отношений. В посольстве надеются на конструктивный ответ британской стороны.