Посол России в Лондоне направил министру иностранных дел Великобритании личную ноту с предложением о встрече
Посол России в Лондоне Александр Яковенко направил министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону личную ноту с предложением о встрече. Об этом сообщает пресс-служба посольства. Яковенко хочет обсудить с министром расследование инцидента в Солсбери, а также весь комплекс двусторонних отношений. В посольстве надеются на конструктивный ответ британской стороны.
Комментарии2
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znajka 07 апреля 2018 | 15:38
Может бы и получили бы конструктивный ответ, если бы не хамили до этого, а теперь вряд-ли. Бритам не нужна российская кооперация, она об этом недвусмысленно заявили.
minerr 07 апреля 2018 | 15:40
Не удивлюсь если Боря согласится на встречу и придет на нее в костюме хомзащиты, похожий на миньонов - если уж быть клоуном так до конца.