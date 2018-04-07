СМИ: Скрипаль находится в сознании и может говорить

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль находится в сознании и может говорить. Об этом сообщает телеканал Скай Ньюс, при этом не ссылаясь на источник этих сведений. Ранее главврач больницы, где находится Скрипаль, рассказала, что он хорошо реагирует на лечение, его состояние быстро улучшается, он больше не находится в критическом состоянии.