В Казани полиция задержала активистку Ирину Никифорову, протестовавшую против строительства мусоросжигательного завода

Ее доставили в отделение вместе с маленьким ребенком, которого не с кем было оставить. Поводом для задержания стал перепост сообщения об акции против завода, которую планировали провести 7 апреля, но отменили из-за давления властей. Никифорову обвинили в нарушении порядка проведения публичного мероприятия, а потом вместе с ребенком доставили в суд, который должен рассмотреть административное дело, — сообщает «ОВД-Инфо».