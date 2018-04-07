Власти Мончегорска посоветовали горожанам купить противогазы
Это произошло после того, как в марте предельно допустимая концентрация диоксида серы в городе была превышена больше, чем в девять раз. Причиной выбросов стал комбинат «Североникель», который принадлежит дочернему предприятию «Норникеля», «Кольской горно-металлургической компании». Горожане жаловались во все инстанции, вплоть до президента. О том, что основной источник выбросов – комбинат, в городе знают все, — пишет «Новая газета». Однако мэрия обвинила местную ТЭЦ и рекомендовала снизить температуру. При этом на улице было 26 градусов мороза.
Комментарии2
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odobryam_s 07 апреля 2018 | 15:38
Купить противогаз? У кого? У прапора из ближайшей части?
liudmilaho 07 апреля 2018 | 15:39
Сначала прочла как Мочегорска!