Жители Усинского района Республики Коми сообщили о возгорании на нефтяном месторождении
Очевидцы рассказывают, что в одной из деревень дома подпрыгивали от взрывов. Местные жители сообщили об этом в МЧС Сыктывкара и Москвы. Дежурный в МЧС Сыктывкара ответил: «Потерпите, стране нужна нефть». Жители Усинского района опасаются повторения прошлогоднего пожара на двух скважинах: его тушили несколько дней, а затем прошло несколько акций протеста против действий нефтяников, которые наносят ущерб окружающей среде и здоровью местных жителей. Об этом сообщает местное Интернет-издание «7х7».
Комментарии3
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evgolius7 07 апреля 2018 | 15:34
Протяжённость магистральных трубопроводов в России (250 тыс км) ровно в пять раз превышает протяженность федеральной автодорожной сети (50 тыс км).
rihard 07 апреля 2018 | 15:36
Стране нужна нефть, газы, мусорные полигоны, необходимо помочь олигархам, а вы потЕрпите.Только придет время и люди засунут очки с противогазами этим чиновникам в .опу.
oldfashy 07 апреля 2018 | 15:40
ну вот и продолжение катаклизмов после главного- Путин на 6 лет у власти, всё горит всех трясёт. Боже помоги России!