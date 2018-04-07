Z Архив новостей новости
5 3 6 393
15:30, 07 апреля 2018

Жители Усинского района Республики Коми сообщили о возгорании на нефтяном месторождении

Очевидцы рассказывают, что в одной из деревень дома подпрыгивали от взрывов. Местные жители сообщили об этом в МЧС Сыктывкара и Москвы. Дежурный в МЧС Сыктывкара ответил: «Потерпите, стране нужна нефть». Жители Усинского района опасаются повторения прошлогоднего пожара на двух скважинах: его тушили несколько дней, а затем прошло несколько акций протеста против действий нефтяников, которые наносят ущерб окружающей среде и здоровью местных жителей. Об этом сообщает местное Интернет-издание «7х7».

Комментарии

3

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

evgolius7 07 апреля 2018 | 15:34

Протяжённость магистральных трубопроводов в России (250 тыс км) ровно в пять раз превышает протяженность федеральной автодорожной сети (50 тыс км).


rihard 07 апреля 2018 | 15:36

Стране нужна нефть, газы, мусорные полигоны, необходимо помочь олигархам, а вы потЕрпите.Только придет время и люди засунут очки с противогазами этим чиновникам в .опу.

oldfashy 07 апреля 2018 | 15:40

ну вот и продолжение катаклизмов после главного- Путин на 6 лет у власти, всё горит всех трясёт. Боже помоги России!

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 4 апреля Поздравить…

5 430 6 6864 04.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 2 апреля Поздравить…

5 387 6 7509 02.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 3 апреля Поздравить…

5 261 6 7127 03.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Новости

Москва собирается подготовить жёсткий ответ на новые санкции США Об этом говорится в заявлении департамента информации российского МИДа…

5 108 6 14851
Новости

В США полагают, что Россия сама себя изолирует В Госдепе «разочарованы явным нежеланием российского правительства брать на себя ответственность за свои действия»...

5 61 6 5327
Блоги

МИД РФ: Вопросы к Техсекретариату ОЗХО по сфабрикованному Великобританией против России «делу Скрипалей» Что конкретно британцы просят подтвердить Техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу «новичок» по западной классификации?..

5 288 6 26049 02.04
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны Владимир Путин: Это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны Встреча Президента РФ с Председателем ЦИКа Эллой Памфиловой…

5 184 6 16822 03.04
8читать ;смотреть
Kвыборы-2018, путин, памфилова, политика, события
Новости

Reuters сообщает о ночных перебросках наемников из России в Сирию Частная сирийская авиакомпания Cham Wings осуществляет перелеты между Дамаском и Ростовом-на-Дону, которых нет в расписании…

5 59 6 5467
Блоги

+ Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом Запись выступления Никки Хейли в Университете Дьюка в Северной Каролине опубликована на канале учебного заведения…

5 136 6 13813 06.04
8читать ;смотреть
Kрф, сша, политика, видео, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Неучи Теперь оказывается не Путин, а российские учёные отравили Скрипалей? Но даже не в этой очередной «оговорке» дело. Дело в тотальной безграмотности выдающих себя за образованных людей британских дипломатов…

5 270 6 28186 06.04
Kобщество, дипломатия, великобритания, рф, мнения
Новости

В Норвегии звук сирены приняли за сигнал о начале войны с Россией Это произошло в городе Вадсе, который находится возле российской границы…

5 66 6 7046
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Отвязать застройщиков зачастую криминальных, от мэрии, освободить мэрию от полного доминирования застройщиков – вот важнейшая политическая задача, которая стоит, я считаю, перед руководством нашей страны…

5 98 6 10694 04.04
#слушать 35:13 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kобщество, видео, политика, сетевизор, передачи
Новости

Наемников из России тайно перебрасывают в Сирию, сообщает агентство Рейтер Частная сирийская авиакомпания Cham Wings по ночам осуществляет перелеты между Дамаском и Ростовом-на-Дону, которых нет в расписании ростовского аэропорта…

5 45 6 5191
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Британские неучёные Министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс: «Мы знаем, что Россия рассматривает бывших разведчиков как кандидатов на уничтожение»...

5 219 6 27199 05.04
Kвеликобритания, рф, политика, конфликты, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Как нам провести праймериз После того, какой результат насчитали в Москве Путину, показать поддержку москвичами демократических ценностей особенно важно…

5 157 6 19730 04.04
Kполитика, москва, выборы, мэр, оппозиция, мнения
Новости

Агентство Reuters раскрыло схему ночных перебросок российских военных наемников в Сирию Контрактники из нашей страны попадают в воюющее государство при помощи секретных авиарейсов из ростовского аэропорта Платов…

5 47 6 6384

Популярное за неделю

Новости

Актеры и режиссеры вступились за Данилу Козловского после критики, которая обрушилась на него за резкие высказывания Артист сказал, что в России «сплошная ненависть и хамство» после обидных слов, прозвучавших в адрес трейлера к его фильму «Тренер»...

5 40 6 16599
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Мы можем встать с колен, грозить всему миру, запускать «Сармат», но обеспечить эвакуацию детей из 4-этажного здания мы оказались не в состоянии…

5 265 6 179582 31.03
#слушать 47:49 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование

Дела об оскорблении чувств:
2910456
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 18 6 23481 01.04
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

В Коктебеле произошла экологическая катастрофа. Власти молчат Когда мы смотрели на это вонючее болото, стекающее в море, то они не могли такого припомнить, и это фактически самый центр Коктебелевской бухты, куда через пару месяцев приедут десятки тысяч туристов…

5 581 6 380981 02.04
Kэкология, общество, политика, мнения
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ ФСБ бьет медведевских? Или Сечин кошмарит бизнес? ФСБ бьет медведевских? Или Сечин кошмарит бизнес? Арест братьев Магомедовых: удар по Медведеву? Или очередной передел бизнес-полян? А еще есть внешний эффект…

5 82 6 197616 01.04
Kвидео, экономика, рф, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6855975
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3393352

Сегодня в эфире