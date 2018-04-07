Жители Усинского района Республики Коми сообщили о возгорании на нефтяном месторождении

Очевидцы рассказывают, что в одной из деревень дома подпрыгивали от взрывов. Местные жители сообщили об этом в МЧС Сыктывкара и Москвы. Дежурный в МЧС Сыктывкара ответил: «Потерпите, стране нужна нефть». Жители Усинского района опасаются повторения прошлогоднего пожара на двух скважинах: его тушили несколько дней, а затем прошло несколько акций протеста против действий нефтяников, которые наносят ущерб окружающей среде и здоровью местных жителей. Об этом сообщает местное Интернет-издание «7х7».