Карлес Пучдемон до задержания в Германии размышлял о том, чтобы на некоторое время скрыться в России

О таких планах бывшего лидера Каталонии стало известно испанскому изданию El Mundo. В итоге политик принял решение отправиться в Бельгию, однако на некоторое время оказался в руках немецких властей.

После детального обдумывания перспектив возможной поездки в Россию Пучдемон, в итоге предпочел попытаться вернуться в Бельгию, власти которой не стали ранее экстрадировать политика в Испанию. Как сообщает El Mundo со ссылкой на свои источники, по завершении визита в Финляндию перед экс-главой женералитета Каталония стоял выбор – отправиться из Хельсинки в Санкт-Петербург, или воспользоваться автомобилем и паромной переправой, минуя сразу несколько стран, доехать до Бельгии. Из Финляндии в Швецию Пучдемон добрался с финским водителем, проехав около 1700 км. В дальнейшем через Данию и Германию на микроавтобусе Renault Espace он планировал достичь финальной точки своего пути. Однако машина, известная полиции была остановлена, а самого Пучдемона арестовали власти немецкой земли Шлезвиг-Гольштейн. На две недели политик, которого Мадрид обвиняет в подстрекательстве к бунту и финансовой растрате, оказался в заключении. Впрочем в четверг каталонца отпустили под залог, запретив ему покидать территорию Германии.

Немецкий суд допустил экстрадицию Пучдемона в Испанию, но при условии, что испанские власти докажут его участие в финансовых злоупотреблениях.