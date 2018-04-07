Карлес Пучдемон до задержания в Германии размышлял о том, чтобы на некоторое время скрыться в России
О таких планах бывшего лидера Каталонии стало известно испанскому изданию El Mundo. В итоге политик принял решение отправиться в Бельгию, однако на некоторое время оказался в руках немецких властей.
После детального обдумывания перспектив возможной поездки в Россию Пучдемон, в итоге предпочел попытаться вернуться в Бельгию, власти которой не стали ранее экстрадировать политика в Испанию. Как сообщает El Mundo со ссылкой на свои источники, по завершении визита в Финляндию перед экс-главой женералитета Каталония стоял выбор – отправиться из Хельсинки в Санкт-Петербург, или воспользоваться автомобилем и паромной переправой, минуя сразу несколько стран, доехать до Бельгии. Из Финляндии в Швецию Пучдемон добрался с финским водителем, проехав около 1700 км. В дальнейшем через Данию и Германию на микроавтобусе Renault Espace он планировал достичь финальной точки своего пути. Однако машина, известная полиции была остановлена, а самого Пучдемона арестовали власти немецкой земли Шлезвиг-Гольштейн. На две недели политик, которого Мадрид обвиняет в подстрекательстве к бунту и финансовой растрате, оказался в заключении. Впрочем в четверг каталонца отпустили под залог, запретив ему покидать территорию Германии.
Немецкий суд допустил экстрадицию Пучдемона в Испанию, но при условии, что испанские власти докажут его участие в финансовых злоупотреблениях.
Комментарии10
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abuvgrobu 07 апреля 2018 | 15:07
Это он сам рассказал или европейские СМИ опять все выдумали?
oo0oo 07 апреля 2018 | 15:13
Жаль, что Пучдемон в итоге не оказался в спокойной безопасной России. Логика будущих европейских лидеров понятна. Спасение и возрождение Европы с ее традиционными ценностями может произойти только благодаря России.
demosua 07 апреля 2018 | 15:18
oo0oo: "Спасение и возрождение Европы с ее традиционными ценностями может произойти только благодаря России." - что ты куришь? Или это от зомбиТВ такой перегар?
serhio_25__ 07 апреля 2018 | 15:30
""Карлес Пучдемон до задержания в Германии РАЗМЫШЛЯЛ"" - это финиш Западной русофобской пропаганды. Источник нейтроны мозга Карлоса?
piter_ug 07 апреля 2018 | 15:08
Какой сосед януковичу не состоялся!
Ну ничего, может к осени колян венесуэльский пожалует.
seryj_wolk 07 апреля 2018 | 15:26
piter_ug: Рфия его, конечно не выдала бы, но его сторонниками он был ьы не понят. В результате о возвращении в Каталонию он мог бы забыть.
a_111111 07 апреля 2018 | 15:10
Ну его бы задержали на границе с Россией. В Дании надо было в поезд сесть...
demosua 07 апреля 2018 | 15:11
В России с удовольствием приютят чужих сепаратистов, а своим - тюрьма...
kiever 07 апреля 2018 | 15:15
Правильно. Был бы соседом русских хакеров, взломавших американские выборы, не далеко от здания, где спецлужбы варят яд "новичок", для изменников советской родины
rena1960 07 апреля 2018 | 15:27
Недолго думал Пучдемон:
"Лучше свой ...хреновый дом..."