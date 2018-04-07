Автобус юниорской хоккейной команды «Хамболдт Бронкос» попал в ДТП в Канаде

Погибли 14 человек.

Команда ехала на игру полуфинала Саскачеванской юниорской хоккейной лиги. В момент аварии в автобусе находились 28 человек, сообщили в Королевской полиции Канады. Автобус столкнулся с грузовиком. Среди 14 погибших есть несовершеннолетние. В числе жертв ДТП и водитель. 14 человек экстренно доставили в больницы, трое находятся в критическом состоянии. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования родным и близким погибших и поддержал пострадавших. «Не могу представить, через что проходят сейчас родители. Мои мысли со всеми, кого затронула эта ужасная трагедия», написал премьер Канады в своем Twitter.

В юниорской команде играют хоккеисты, которым от 16 до 21 года. Отец одного из игроков Майлз Шумлански приехал на место происшествия сразу, как только ему позвонил сын. Глава хоккейного клуба назвал гибель молодых людей ужасной потерей.

В местной церкви организовали место, где собираются семьи погибших и пострадавших.