В Свердловской области произошло ДТП, в котором погибли шесть человек
За рулем одной из машин находился сотрудник полиции, — сообщает «Интерфакс». Авария произошла на абсолютно сухой и чистой дороге, столкновение было лобовым. Погибли все пассажиры – по три человека в каждом автомобиле.
По предварительным данным, виновником аварии стал 22-летний сотрудник местной полиции из конвойной службы.
Комментарии6
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venmud 07 апреля 2018 | 15:15
Сука конвойная с собой 5 невинных душ забрал.,
astet 07 апреля 2018 | 15:24
venmud: В России великого Путина
до сих пор основные дороги
имеют по одной полосе в каждую сторону!
Свердловская область - не исключение.
Это одна из главных причин подобных аварий.
У Путина есть деньги
на Сирию, Донбасс,
но нет на собственную страну???
А нужен ли России такой президент?!!
venmud 07 апреля 2018 | 15:39
astet: Вы со мной, как с пятиклассником, а я беспрерывно печалюсь, поскольку все абсолютно понятно и в верхах, и в низах.
holodez_na_palochke 07 апреля 2018 | 15:20
Лучше бы там находились шесть сотрудников полиции.
perestarok 07 апреля 2018 | 15:23
"За рулем одной из машин находился сотрудник полиции…"
А им же закон не писан.
zemljanka 07 апреля 2018 | 15:35
Соболезнования.