В Свердловской области произошло ДТП, в котором погибли шесть человек

За рулем одной из машин находился сотрудник полиции, — сообщает «Интерфакс». Авария произошла на абсолютно сухой и чистой дороге, столкновение было лобовым. Погибли все пассажиры – по три человека в каждом автомобиле.

По предварительным данным, виновником аварии стал 22-летний сотрудник местной полиции из конвойной службы.