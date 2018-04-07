\\\В Храме Гроба Господня в Иерусалиме произошло схождение благодатного огня\\\

Патриарх Иерусалимский Феофил III передал его собравшимся в храме паломникам из разных стран. Там находится и делегация Фонда Андрея Первозванного, которая доставит огонь в особых лампадах спецрейсом в Москву. Рейс прибудет после 10 часов вечера.

Схождение благодатного огня – ежегодная церемония, которая проводится в Храме Гроба Господня в Иерусалиме в субботу, накануне Пасхи. От огня зажигают лампады, которые потом развозят в другие города и страны.

Между тем дьякон Андрей Кураев в эфире «Эха» говорил, что ранее ни о каком чуде схождения Благодатного огня вообще известно не было. Миф начал культивироваться в массовом сознании в 90-е годы прошлого века.