В Храме Гроба Господня в Иерусалиме произошло схождение благодатного огня
Патриарх Иерусалимский Феофил III передал его собравшимся в храме паломникам из разных стран. Там находится и делегация Фонда Андрея Первозванного, которая доставит огонь в особых лампадах спецрейсом в Москву. Рейс прибудет после 10 часов вечера.
Схождение благодатного огня – ежегодная церемония, которая проводится в Храме Гроба Господня в Иерусалиме в субботу, накануне Пасхи. От огня зажигают лампады, которые потом развозят в другие города и страны.
Между тем дьякон Андрей Кураев в эфире «Эха» говорил, что ранее ни о каком чуде схождения Благодатного огня вообще известно не было. Миф начал культивироваться в массовом сознании в 90-е годы прошлого века.
Комментарии22
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naivnyk 07 апреля 2018 | 15:10
Всё бы неплохо, но пьянки уже начались сегодня ((( Я сам неверующий, но пусть народ празднует мирно. Так как то по божески на их взгляд, должно быть по крайней мере.
ura_123 07 апреля 2018 | 15:13
naivnyk: Я сам... Странно,а на аватаре вроде как баба на фоне упоротого лиса.
zemljanka 07 апреля 2018 | 15:30
Поздрааления! Миру - мир. Мир - Иерусалиму.
naivnyk 07 апреля 2018 | 15:16
naivnyk: Интересно просто, а вся местная демшиза и прочая шушера, против всех религий мира или только против православия? Просто наивный вопрос)))
doctorsvet 07 апреля 2018 | 15:21
naivnyk: Ну я атеист, за остальных не скажу. XXI век на дворе !!! Какая религия ?!
naivnyk 07 апреля 2018 | 15:27
doctorsvet: Да никакой! Но людям нДравится, что за это их травить?
doctorsvet 07 апреля 2018 | 15:31
naivnyk: Да вроде не их травят, а они всех, в том числе своими обижалками и хапалками имущества, а так ничё всё.
chimp2013 07 апреля 2018 | 15:10
Интересно, инаугурация Путина будет с Благодатным огнем в руках?
naivnyk 07 апреля 2018 | 15:13
chimp2013: Нет , по срокам не совпадает) Но ради Вас, может быть, добавят лишний раз )))
aantipov067 07 апреля 2018 | 15:19
chimp2013:\\\ инаугурация Путина будет с Благодатным огнем в руках?\\\
Увы, Путин на другого парня работает...
Даже россиянам, трудно будет объяснить какое отношение к благодатному огню, имею рога и копыта.
vit0nix 07 апреля 2018 | 15:31
aantipov067: парень как раз один и тот же
nanaryfive 07 апреля 2018 | 15:24
chimp2013: Обалдеешь ты со своим Путиным.
ura_123 07 апреля 2018 | 15:11
Zippo Более 100 лет на рынке религиозных услуг!
chapter_2 07 апреля 2018 | 15:12
У Патриарха Иерусалимского Феофила III Господь Бог находится в рабском услужении - в самый подходящий момент, повинуясь воле Феофила III, спускает откуда-то благодатный огонь.
a_111111 07 апреля 2018 | 15:14
chapter_2: да нет, одновременно и в том же месте у Армянской Апостольской церкви таинство зажжения огня...Так что это не бог, армянский епископ...
aantipov067 07 апреля 2018 | 15:15
\\\В Храме Гроба Господня в Иерусалиме произошло схождение благодатного огня\\\
Кто бы сомневался...
ze_danil 07 апреля 2018 | 15:17
aantipov067: еврейский бог чудеса творит строго по расписанию
krestianin_067rus Михаил Никитин 07 апреля 2018 | 15:22
Слава богу, зажигалка не повела! :)) Христос воскресе! С праздником всех!
doctorsvet 07 апреля 2018 | 15:23
Ну надо же ! Никогда не было, и вот опять... Почти как новый год !
demosua 07 апреля 2018 | 15:26
"В Храме Гроба Господня в Иерусалиме произошло схождение благодатного огня" - кто б сомневался...
equus 07 апреля 2018 | 15:36
demosua:
А вдруг однажды спички отмокнут!..
;-))
holodez_na_palochke 07 апреля 2018 | 15:26
Слава Бику, слава Зиппо!