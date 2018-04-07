Z Архив новостей новости
5 22 6 638
Эксклюзив Эха 15:00, 07 апреля 2018

В Храме Гроба Господня в Иерусалиме произошло схождение благодатного огня

Патриарх Иерусалимский Феофил III передал его собравшимся в храме паломникам из разных стран. Там находится и делегация Фонда Андрея Первозванного, которая доставит огонь в особых лампадах спецрейсом в Москву. Рейс прибудет после 10 часов вечера.

Схождение благодатного огня – ежегодная церемония, которая проводится в Храме Гроба Господня в Иерусалиме в субботу, накануне Пасхи. От огня зажигают лампады, которые потом развозят в другие города и страны.

Между тем дьякон Андрей Кураев в эфире «Эха» говорил, что ранее ни о каком чуде схождения Благодатного огня вообще известно не было. Миф начал культивироваться в массовом сознании в 90-е годы прошлого века.

Комментарии

22

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

naivnyk 07 апреля 2018 | 15:10

Всё бы неплохо, но пьянки уже начались сегодня ((( Я сам неверующий, но пусть народ празднует мирно. Так как то по божески на их взгляд, должно быть по крайней мере.

ura_123 07 апреля 2018 | 15:13

naivnyk: Я сам... Странно,а на аватаре вроде как баба на фоне упоротого лиса.

zemljanka 07 апреля 2018 | 15:30

Поздрааления! Миру - мир. Мир - Иерусалиму.

naivnyk 07 апреля 2018 | 15:16

naivnyk: Интересно просто, а вся местная демшиза и прочая шушера, против всех религий мира или только против православия? Просто наивный вопрос)))

doctorsvet 07 апреля 2018 | 15:21

naivnyk: Ну я атеист, за остальных не скажу. XXI век на дворе !!! Какая религия ?!

naivnyk 07 апреля 2018 | 15:27

doctorsvet: Да никакой! Но людям нДравится, что за это их травить?

doctorsvet 07 апреля 2018 | 15:31

naivnyk: Да вроде не их травят, а они всех, в том числе своими обижалками и хапалками имущества, а так ничё всё.

chimp2013 07 апреля 2018 | 15:10

Интересно, инаугурация Путина будет с Благодатным огнем в руках?

naivnyk 07 апреля 2018 | 15:13

chimp2013: Нет , по срокам не совпадает) Но ради Вас, может быть, добавят лишний раз )))

aantipov067 07 апреля 2018 | 15:19

chimp2013:\\\ инаугурация Путина будет с Благодатным огнем в руках?\\\

Увы, Путин на другого парня работает...
Даже россиянам, трудно будет объяснить какое отношение к благодатному огню, имею рога и копыта.

vit0nix 07 апреля 2018 | 15:31

aantipov067: парень как раз один и тот же

nanaryfive 07 апреля 2018 | 15:24

chimp2013: Обалдеешь ты со своим Путиным.

ura_123 07 апреля 2018 | 15:11

Zippo Более 100 лет на рынке религиозных услуг!

chapter_2 07 апреля 2018 | 15:12

У Патриарха Иерусалимского Феофила III Господь Бог находится в рабском услужении - в самый подходящий момент, повинуясь воле Феофила III, спускает откуда-то благодатный огонь.

a_111111 07 апреля 2018 | 15:14

chapter_2: да нет, одновременно и в том же месте у Армянской Апостольской церкви таинство зажжения огня...Так что это не бог, армянский епископ...

aantipov067 07 апреля 2018 | 15:15

\\\В Храме Гроба Господня в Иерусалиме произошло схождение благодатного огня\\\

Кто бы сомневался...

ze_danil 07 апреля 2018 | 15:17

aantipov067: еврейский бог чудеса творит строго по расписанию

krestianin_067rus Михаил Никитин 07 апреля 2018 | 15:22

Слава богу, зажигалка не повела! :)) Христос воскресе! С праздником всех!

doctorsvet 07 апреля 2018 | 15:23

Ну надо же ! Никогда не было, и вот опять... Почти как новый год !

demosua 07 апреля 2018 | 15:26

"В Храме Гроба Господня в Иерусалиме произошло схождение благодатного огня" - кто б сомневался...

equus 07 апреля 2018 | 15:36

demosua:
А вдруг однажды спички отмокнут!..
;-))

holodez_na_palochke 07 апреля 2018 | 15:26

Слава Бику, слава Зиппо!

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 4 апреля Поздравить…

5 430 6 6864 04.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 2 апреля Поздравить…

5 387 6 7509 02.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 3 апреля Поздравить…

5 261 6 7127 03.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Новости

Москва собирается подготовить жёсткий ответ на новые санкции США Об этом говорится в заявлении департамента информации российского МИДа…

5 108 6 14851
Новости

В США полагают, что Россия сама себя изолирует В Госдепе «разочарованы явным нежеланием российского правительства брать на себя ответственность за свои действия»...

5 61 6 5327
Блоги

МИД РФ: Вопросы к Техсекретариату ОЗХО по сфабрикованному Великобританией против России «делу Скрипалей» Что конкретно британцы просят подтвердить Техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу «новичок» по западной классификации?..

5 288 6 26049 02.04
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны Владимир Путин: Это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны Встреча Президента РФ с Председателем ЦИКа Эллой Памфиловой…

5 184 6 16822 03.04
8читать ;смотреть
Kвыборы-2018, путин, памфилова, политика, события
Новости

Reuters сообщает о ночных перебросках наемников из России в Сирию Частная сирийская авиакомпания Cham Wings осуществляет перелеты между Дамаском и Ростовом-на-Дону, которых нет в расписании…

5 59 6 5467
Блоги

+ Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом Запись выступления Никки Хейли в Университете Дьюка в Северной Каролине опубликована на канале учебного заведения…

5 136 6 13813 06.04
8читать ;смотреть
Kрф, сша, политика, видео, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Неучи Теперь оказывается не Путин, а российские учёные отравили Скрипалей? Но даже не в этой очередной «оговорке» дело. Дело в тотальной безграмотности выдающих себя за образованных людей британских дипломатов…

5 270 6 28186 06.04
Kобщество, дипломатия, великобритания, рф, мнения
Новости

В Норвегии звук сирены приняли за сигнал о начале войны с Россией Это произошло в городе Вадсе, который находится возле российской границы…

5 66 6 7046
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Отвязать застройщиков зачастую криминальных, от мэрии, освободить мэрию от полного доминирования застройщиков – вот важнейшая политическая задача, которая стоит, я считаю, перед руководством нашей страны…

5 98 6 10694 04.04
#слушать 35:13 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kобщество, видео, политика, сетевизор, передачи
Новости

Наемников из России тайно перебрасывают в Сирию, сообщает агентство Рейтер Частная сирийская авиакомпания Cham Wings по ночам осуществляет перелеты между Дамаском и Ростовом-на-Дону, которых нет в расписании ростовского аэропорта…

5 45 6 5191
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Британские неучёные Министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс: «Мы знаем, что Россия рассматривает бывших разведчиков как кандидатов на уничтожение»...

5 219 6 27199 05.04
Kвеликобритания, рф, политика, конфликты, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Как нам провести праймериз После того, какой результат насчитали в Москве Путину, показать поддержку москвичами демократических ценностей особенно важно…

5 157 6 19730 04.04
Kполитика, москва, выборы, мэр, оппозиция, мнения
Новости

Агентство Reuters раскрыло схему ночных перебросок российских военных наемников в Сирию Контрактники из нашей страны попадают в воюющее государство при помощи секретных авиарейсов из ростовского аэропорта Платов…

5 47 6 6384

Популярное за неделю

Новости

Актеры и режиссеры вступились за Данилу Козловского после критики, которая обрушилась на него за резкие высказывания Артист сказал, что в России «сплошная ненависть и хамство» после обидных слов, прозвучавших в адрес трейлера к его фильму «Тренер»...

5 40 6 16599
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Мы можем встать с колен, грозить всему миру, запускать «Сармат», но обеспечить эвакуацию детей из 4-этажного здания мы оказались не в состоянии…

5 265 6 179582 31.03
#слушать 47:49 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование

Дела об оскорблении чувств:
2910456
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 18 6 23481 01.04
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

В Коктебеле произошла экологическая катастрофа. Власти молчат Когда мы смотрели на это вонючее болото, стекающее в море, то они не могли такого припомнить, и это фактически самый центр Коктебелевской бухты, куда через пару месяцев приедут десятки тысяч туристов…

5 581 6 380981 02.04
Kэкология, общество, политика, мнения
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ ФСБ бьет медведевских? Или Сечин кошмарит бизнес? ФСБ бьет медведевских? Или Сечин кошмарит бизнес? Арест братьев Магомедовых: удар по Медведеву? Или очередной передел бизнес-полян? А еще есть внешний эффект…

5 82 6 197616 01.04
Kвидео, экономика, рф, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6855975
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3393352

Сегодня в эфире