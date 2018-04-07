Международная организация по защите животных РЕТА потребовала расследовать гибель животных Сергея Скрипаля
«Никто не должен был оставлять этих животных в доме – так же, как нельзя оставлять в доме детей. Очевидно, что их необходимо было спасти», — говорится в сообщении в Твиттере организации. Глава британского отделения Элиза Аллен назвала смерть двух морских свинок и кота трагедий и возложила ответственность на власти страны.
Ранее российский МИД заявлял, что животные могли стать важной уликой в деле об отравлении Сергея Скрипаля. В Скотленд-ярде ситуацию с животными не комментируют.
Комментарии27
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skripal_live 07 апреля 2018 | 14:34
За все в жизни нужно платить.
В 95-м в Испании мне пьяному, как потом выяснилось агенты МИ-6, подложили в постель проститутку, засняли и стали шантажировать. Я очень испугался. Боялся потерять Людмилу и службу. Смалодушничал. А потом меня взяли в оборот. Я и денег-то особо больших от них не получал. Работал скорее из-за страха разоблачения.
Потом были провал, суд, заключение, помилование, обмен и я оказался в проклятом Солсбери.
И что я, в результате имею: жена умерла, сын погиб, меня с дочерью отравили.
Мы чудом остались в живых. По-видимому, по неопытности, агенты МИ-6 (а я теперь уверен, что это были они или их коллеги из ЦРУ) не рассчитали дозу отравы.
А, может, так и планировали, что мы с Юлей останемся в живых и будем под их контролем клеветать на Россию.
Подлые, лживые людишки!
Хочу домой…
evgolius7 07 апреля 2018 | 14:53
Глава британского отделения Элиза Аллен назвала смерть двух морских свинок и кота трагедий и возложила ответственность на власти страны.
Читаю и мои тапки ржут ....
Это российские боевики дуралей!
На них же были голубые береты!
Они пали на поле боя и уже представлены к наградам!
Россия требует от Великобритании выдать тела умерщвлённых!
В кремлёвской стене пусть покоятся тела героев!
rampa 07 апреля 2018 | 15:02
skripal_live: "Наполеон", из палаты №6 так быстро домой не отпускают. Долечиться нужно. Терпи
vilingrad 07 апреля 2018 | 15:25
skripal_live: А 200 сгоревших зверьков в "Зимней вишне" РЕТу не беспокоят?
То, что Вовку 64 души не беспокоят, ясно...
krysodav2 07 апреля 2018 | 15:33
skripal_live: Вам бы детективы писать! Или сейчас на тролльной работе у Пригожена?
serhio_25__ 07 апреля 2018 | 14:37
Бриташки людей готовы убивать ради русофобской пропаганды, а тут какие-то животные.
i_one_off 07 апреля 2018 | 15:23
serhio_25__:
Вот тут Вы ошибаетесь. Как раз то, что никто не умер, говорит о многом. Всё было рассчитано.
sasass 07 апреля 2018 | 14:42
Могли Скрепалей тоже туда же отправить ,но почему-то в руки врачей их отдали - видимо думали , что безнадежные они...
guerrilleros 07 апреля 2018 | 14:46
Чё вам свинки ?
В адрес зоозащитников из организации PETA (People for the Ethical Treatment of Animals, «Люди за этичное обращение с животными») выдвинуты новые обвинения в убийстве животных, которых передают к ним в приют. Зоозащитная организация PETA убила за прошлый год более 1600 собак и кошек, которые были отданы в ее приют. ...– Это верх лицемерия для РЕТА – требовать права крысам и убивать десятки тысяч домашних животных (c).... (из архивов тырнета)
jetsam 07 апреля 2018 | 15:01
guerrilleros: из газета.ру цитата 2013? доказательство в суде прокатит?
guerrilleros 07 апреля 2018 | 15:11
jetsam: А так ? :)
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2296572/PETA-killed-1-600-cats-dogs-Virginia-headquarters-year--90-animals-handed-charitys-American-shelter.html
jetsam 07 апреля 2018 | 15:30
guerrilleros: ну, как бы, ссылки на американский штат из россии или англии, мягко говоря тенденциозны... найдите в родном штате Virginia.
* как кошатник я могу сказать (не в сторону пета) - если посмотреть кучу док.фильмов про приюты\общества службы спасения животных разных городов (сша, канада, финансирование на пожертвование) - у них часто усыпляют _носителей_ вирусов. можно спорить, что "негуманно", но - их никто не возьмет (хотя они неопасны для человека). средств мало. несут новых. или или. ситуации есть разные.
число пугает. но число в отрыве от конкретики? расстреляно 1600 педофилов или расстреляно 1600 голосовавших за путена - разница. согласитесь, есть...
jetsam 07 апреля 2018 | 14:50
я согласен с PETA.
еще хотелось бы и о 200 сгоревших в ТЦ кемерово - в контакном зоопарке услышать.
мне жаль и тех и тех.
но, я в россии, в первую очередь хотелось бы о российских бесправных узнать.
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В Кемерово погибло 200 животных - запретить контактные зоопарки * петиция
https://www.change.org/p/%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%B2-%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%BE-200-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8
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ze_danil 07 апреля 2018 | 15:25
jetsam: PETE за кемеровских жывотных не платили
tanber 07 апреля 2018 | 14:51
Ужас какай то! Если это правда то все сошли с ума! Может это вброс пропагандистки Захаровой!? Сумасшедший дом какой-то! У нас Мизулина предлагает собак истреблять а тут хомячки вдруг взяли и умерли! Я фигею!
a_111111 07 апреля 2018 | 14:58
Правы.
ostanovka 07 апреля 2018 | 14:59
Международную жульническую псевдонимом завидуют надо закрыть, в связи с обнаружившейся ее продажностью.
На днях в Кемерово сгорели заживо 200 животных контактного зоопарка. Организация не шевельнулось. Ей наплевать.
Так пусть не корчит рожи с почившим Юми св руками и потом, не будет выглядеть так по-русски подло.
jetsam 07 апреля 2018 | 15:08
ostanovka:
вы волонтер PETA?
или вы лично в PETA написали о 200х сгоревших в кемерово?
или вы лично в фейсбуке написали о 200х сгоревших по всем друзьям?
или вы твинули через день после пожара о 200х?
или петицию подписали?
или петицию продвигали (200р)?
нет? тогда при чем PETA? они от вас не получали запроса...
и, лично вы, ничего не сделали. "вы - бузотер и пиаритесь на крови".(с)
protiv777 07 апреля 2018 | 15:07
Согласен, животных жалко. Они в концы концов ни кого не предавали.
sergik100 07 апреля 2018 | 15:09
А почему они не расследуют гибель 250 животных в контактном зоопарке в Кемерово
i_one_off 07 апреля 2018 | 15:21
А вот это уже точно российский след. Хоть на свинках отыгрались.
profi1962 07 апреля 2018 | 15:21
Только проснулись, где раньше были?
mikr 07 апреля 2018 | 15:21
Дело ведь не в том, что зверушек жалко, а в том, что британцы вместе с несчастными зверушками уничтожили доказательства своего преступления. Поскольку животные не были отравлены, то рассыпалась версия об отравлении их хозяев. Следовательно, никакого "отравления" вообще не было, а была фальсификация с целью
vilingrad 07 апреля 2018 | 15:27
mikr: protiv777: serhio_25__: Шо там 200 зверьков/ 64 чел. В "Зимней вишне"?
Но тебя, русофоб, бриташки беспокоят:)
fikus74 07 апреля 2018 | 15:22
Да в москве и по всей россии тысячи дохнут коты и собаки. Будем расследовать
demosua 07 апреля 2018 | 15:23
"Никто не должен был оставлять этих животных в доме – так же, как нельзя оставлять в доме детей." - детей приравнивают к животным? Или животных к детям, что в общем-то одно и то же....
mamiluk 07 апреля 2018 | 15:28
У российского МИДа денег хватило только на то, чтобы подкупить РЕТА-совсем обмельчали...