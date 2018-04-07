Международная организация по защите животных РЕТА потребовала расследовать гибель животных Сергея Скрипаля

«Никто не должен был оставлять этих животных в доме – так же, как нельзя оставлять в доме детей. Очевидно, что их необходимо было спасти», — говорится в сообщении в Твиттере организации. Глава британского отделения Элиза Аллен назвала смерть двух морских свинок и кота трагедий и возложила ответственность на власти страны.

Ранее российский МИД заявлял, что животные могли стать важной уликой в деле об отравлении Сергея Скрипаля. В Скотленд-ярде ситуацию с животными не комментируют.