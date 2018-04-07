В МЧС отчитались о проверке половины торговых центров по всей России
Самыми частыми нарушениями стали неработающие сигнализации, горючие материалы внутренней отделки и персонал, не обученный действиям в случае пожара. Об этом сообщается на сайте ведомства. В МЧС не уточнили, какие меры были приняты по отношению к нарушителям.
Ранее сообщалось, что в Москве МЧС собирается закрыть два торгово-развлекательных центра, пока там не устранят все нарушения, в том числе, ТЦ «Принц Плаза» в Теплом стане.
Комментарии11
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jetsam 07 апреля 2018 | 14:41
и?
как у твена "половина наших торговцев - мошенники"?
* #горючие материалы внутренней отделки# да это везде. в каждом. хоть киоск хоть "плаза".
evgolius7 07 апреля 2018 | 14:49
В МЧС отчитались о проверке половины торговых центров по всей России
Одна половина для вышестоящих чиновников собрана.
Вторая половина себе на пропитание оставлена.
Работа кипит.
глава МЧС Владимир Пучков вместо спасательной техники купил на 10 млрд руб. люксовые автомобили и личный самолет Sukhoi Superjet с 19-местным VIP-салоном.
Два BMW 750 за 13 млн руб., Audi A8 L за 7,6 млн и BMW 750 Li X-Drive за 4,1 млн оформлены как "мобильные пункты связи"
sasass 07 апреля 2018 | 14:49
Быстро отчитались, потому что все заранее знали и взятки за них постоянно брали и проверять-то тут ничего не надо было....
abuvgrobu 07 апреля 2018 | 14:51
Отчитаться-то они отчитались, а торговые, строительные, развлекательные и тому подобные центры всё горят и горят..
lenin3 07 апреля 2018 | 14:58
abuvgrobu: дык,они и до "Зимней вишни" занимались только тем,что отчитывались.Их "работа" после пожара не поменялась...
annacrimea 07 апреля 2018 | 14:53
"Отчитались" или "проверили" - две большие разницы...
i_one_off 07 апреля 2018 | 15:03
Отчёт заканчивался словами:
"А в остальном, прекрасная маркиза,
Всё хорошо, всё хорошо."
provincial49 07 апреля 2018 | 15:09
//Ранее сообщалось, что в Москве МЧС собирается закрыть два торгово-развлекательных центра// Их что, в Москве, всего ЧЕТЫРЕ, раз "проверили половину"? Или остальные ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ хорошо отблагодарили проверяющих героев из МЧС?
a_m_59 07 апреля 2018 | 15:12
Нашли нарушения везде, значит всех начальников МЧС, ранее проверявших эти центры, перевести в рядовые пожарники...
profi1962 07 апреля 2018 | 15:19
Показушники, опять все на тормозах спустили.
neyexo 07 апреля 2018 | 15:29
много нагребли?