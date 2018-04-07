В МЧС отчитались о проверке половины торговых центров по всей России

Самыми частыми нарушениями стали неработающие сигнализации, горючие материалы внутренней отделки и персонал, не обученный действиям в случае пожара. Об этом сообщается на сайте ведомства. В МЧС не уточнили, какие меры были приняты по отношению к нарушителям.

Ранее сообщалось, что в Москве МЧС собирается закрыть два торгово-развлекательных центра, пока там не устранят все нарушения, в том числе, ТЦ «Принц Плаза» в Теплом стане.