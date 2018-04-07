Жители Улан-Удэ написали президенту Путину, что задыхаются от едкого дыма с горящих мусорных полигонов в селе Вахмистрово. Они отмечают, что пожары почему-то возникают по вечерам, с наступлением темноты. Не исключено, что на свалке сжигают мусор. Об этом сообщает ИА «Восток-Телеинформ». Местные власти на жалобы не отвечают. В кварталах, расположенных на окраинах города, живут, в основном, молодые семьи с маленькими детьми, которые постоянно болеют.