Жители Улан-Удэ написали президенту Путину, что задыхаются от едкого дыма с горящих мусорных полигонов
Жители Улан-Удэ написали президенту Путину, что задыхаются от едкого дыма с горящих мусорных полигонов в селе Вахмистрово. Они отмечают, что пожары почему-то возникают по вечерам, с наступлением темноты. Не исключено, что на свалке сжигают мусор. Об этом сообщает ИА «Восток-Телеинформ». Местные власти на жалобы не отвечают. В кварталах, расположенных на окраинах города, живут, в основном, молодые семьи с маленькими детьми, которые постоянно болеют.
Комментарии33
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kryymsdyk 07 апреля 2018 | 14:41
В очередь, сукины дети, в очередь.
evgolius7 07 апреля 2018 | 14:46
«Приезжай, милый дедушка, — продолжал Ванька, — Христом богом тебя молю, возьми меня от- седа.
Пожалей ты меня, сироту несчастную, а то меня все колотят и кушать страсть хочется, а скука такая, что и сказать нельзя, всё плачу.
А намедни хозяин колодкой по голове ударил, так что упал и насилу очухался.
Пропащая моя жизнь, хуже собаки всякой...
А ещё кланяюсь Алёне, кривому Егорке и кучеру, а гармонию мою никому не отдавай.
Остаюсь твой внук Иван Жуков, милый дедушка, приезжай».
Чехов.
alex_omsk1 07 апреля 2018 | 14:48
наверно это благодатный огонь для ватников?
pusto1 07 апреля 2018 | 15:14
kryymsdyk: У нас на мусоросборочной площадке постоянно кто-то поджигал содержимое, вся округа задыхалась, но задницу отодрать от скамеек ни у кого в голову не пришла. Помню, два раза прогулялся с ведром воды, залил это безобразие, и всё :)
vilingrad 07 апреля 2018 | 15:19
kryymsdyk: Почта России опять перепутала адресата? Квакнулся чудо-дрон? В общем, писали Путину, а пожалуют космонавты-росгвардейцы:)
rash 07 апреля 2018 | 14:41
Великий Государь, пишут тебе холопы твои ...
dorin1987 07 апреля 2018 | 15:01
rash: "Авыдокажите" булькнут в ответ усы пескова.
chernyij 07 апреля 2018 | 15:09
dorin1987: "это не в компетенции администрации президента" побулькают они же.
acque_minerali 07 апреля 2018 | 14:42
Как они смогли это сделать? Телами выложили буквы, чтобы когда солнцеликий пролетал на самолете над Улан-Удэ, он смог прочесть? А могли бы просто приятное сделать дедушке и попросить бы его построить детскую площадку в самом центре Ничего.
tks 07 апреля 2018 | 14:43
#ПУТИНПАМАГИ#
jetsam 07 апреля 2018 | 15:14
tks: #ЕслиНеПутенТоКтоже #ЕслиНеЖечьТоТутБудутВойскаНАТО
sasass 07 апреля 2018 | 14:44
Может быть Байкал уже вовсю воняет...
gvs 07 апреля 2018 | 14:50
Написали Президенту Полигона )))
i_one_off 07 апреля 2018 | 14:53
Теперь понятно, зачем России нужна такая большая территория.
Из Москвы мусор вывозить.
provincial49 07 апреля 2018 | 14:54
Сколько там, бурят, проголосовали за губернатора Цыденкова? Кажется, 87%. И чего вы, неблагодарные буряты, Вошьдя, с его 76%, беспокоите? Нюхайте...
nikolashin2017 07 апреля 2018 | 14:58
provincial49: По данным ЦИК, за Владиимра Путина в Бурятии проголосовали 333152 человека или
73.73% избирателей. Павлу Грудинину голоса отдали 14,74% избирателей или 66609.
нанюхались?
chernyij 07 апреля 2018 | 15:11
nikolashin2017: на 3 процента меньше воняет
matsuvi 07 апреля 2018 | 15:15
nikolashin2017: 73,73%- это подавляющее большинство, между прочим. Так что, пусть терпят.
annacrimea 07 апреля 2018 | 14:55
Какой народ балованный пошел! Сказано же : есть ракета. А им, видите ли, горящий мусор очи застит. Без госдеповских агентов не обошлось однако.
danmestari 07 апреля 2018 | 14:56
Вся страна как стадо баранов. Их стригут и убивают - они молчат, жду, пока допекут по самое "не могу". Наконец, когда уже становится невмоготу, кто-то начинает выступать. И все тянутся за ним. Сначала Волоколамск, потом все Подмосковье, потом у горного в Крыму что-то произошло, теперь вот в Бурятии. Чего ж раньше-то покорно молчали?! Или все было хорошо, а теперь вдруг резко стало плохо?
perestarok 07 апреля 2018 | 15:31
danmestari: "Вся страна как стадо баранов. Их стригут и убивают - они молчат, жду, пока допекут по самое "не могу". Наконец, когда уже становится невмоготу, кто-то начинает выступать. И все тянутся за ним. Сначала Волоколамск, потом все Подмосковье, потом у горного в Крыму что-то произошло, теперь вот в Бурятии. Чего ж раньше-то покорно молчали?! "
А молчали, пока Путин не озвучил эту тему по телевизору. А не озвучил, и дальше бы молчали. Путин баламут.
sergirusso 07 апреля 2018 | 15:02
Быдло душить и сжигать!
v1nc 07 апреля 2018 | 15:02
"болеют", "задыхаются"...Ну и что?..Главное отдали свои голоса за гэбистского самозванца, а теперь и болейте и задыхайтесь!...Так ведь гопника самозванца на все мусорки-то не хватит!
jacknichols 07 апреля 2018 | 15:05
Я родину узнаю по помойке.
ed10075 07 апреля 2018 | 15:06
Беда для этого режима пришла откуда ее не ждали. Переполненные гниющие мусорные свалки. Похоже, не голод поднимет возмущённые массы, а гниющие отходы.
glebbalbesov 07 апреля 2018 | 15:06
Ой млять, а был бы условный навальный- типа сразу бы мусорку убрали. Готовьтесь жить как в Китае.
chernyij 07 апреля 2018 | 15:16
glebbalbesov: предлог "как" в конце предложения лишний
irinaapril 07 апреля 2018 | 15:10
Путину некогда, он спасает диктатора Сирии,а тут вы со своими мусорными полигонами пристаёте.
diximania1948 07 апреля 2018 | 15:10
Оппозицию можно распустить, свалки похоронят Путина как президента.
zax Александр Владимирович Захаркин 07 апреля 2018 | 15:12
Ключевое слово - написали...)))
perestarok 07 апреля 2018 | 15:26
"Жители Улан-Удэ написали президенту Путину, что задыхаются от едкого дыма с горящих мусорных полигонов"
А до Путина не было в стране ни одной свалки. Если убрать Путина, то и свалки сразу все исчезнут.
tks 07 апреля 2018 | 15:32
perestarok: До Путина были бытовые отходы. Тотальный Мусор как одна из Скреп именно с режимом Путэна случился.
lisitsa1962 07 апреля 2018 | 15:34
"Вы бурят? Как я рад"
Надо не по ЛуганДОнам швендять а о своём доме заботиться