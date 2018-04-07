В Храме Гроба Господня в Иерусалиме произошло схождение благодатного огня
В Храме Гроба Господня в Иерусалиме произошло схождение благодатного огня. Патриарх Иерусалимский Феофил III передал его собравшимся в храме паломникам из разных стран. Там находится и делегация Фонда Андрея Первозванного, которая доставит огонь в особых лампадах спецрейсом в Москву.
Беспокоиться за пожарную безопасность в аэропорту «Внуково» во время прилета в Москву и последующей раздачи Благодатного огня не стоит. Об этом «Эху» рассказала начальник пресс-центра аэропорта Мария Шаравина.
Схождение Благодатного огня происходит ежегодно накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Комментарии39
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aroswen 07 апреля 2018 | 14:33
какое нахер "таинство" схождения "благодатного огня". 21-ый век.. скока можно быдловате кукушку дурить?? ))
ёптыть.. на самолёте они "благодатный огонь" повезут. там даже курить запрещено )) ущипните меня бугага
"благодатный огонь" прилетит на коксо-самолёте. банкет оплачивают рашко-пенсы ))
evgolius7 07 апреля 2018 | 14:37
Для большинства "верующих" этой страны, "Пасха"- это потребление бухла и пожирание крашенных яиц с куличами...
А что там с библейскими идеями - нахрен не надо..
danko1 07 апреля 2018 | 15:01
evgolius7: НТВ объявило даже точное время снисхождения благодатного огня.
Им об этом с небес сообщили?
Лучше бы попы больше о соблюдении заповедей думали и Богу служили, людям, а не власти.
evgolius7 07 апреля 2018 | 15:18
danko1: Лучше бы попы больше о соблюдении заповедей думали
А под Мурку о Боге не думают...
naivnyk 07 апреля 2018 | 14:40
aroswen: В Израиле в субботу так поговорить слабо? )
alex_omsk1 07 апреля 2018 | 14:46
naivnyk: evgolius7: мурку сыграли?
alis_kirs 07 апреля 2018 | 14:42
aroswen: ===21-ый век.. скока можно===
Точно. Кстати, а чего энто там на пиндосовских долларах написано? 21 век на дворе! От ведь оне тама тюмната...
kryymsdyk 07 апреля 2018 | 14:46
alis_kirs: почему у тебя обезьянка на аватаре?
Бог, который свои чудеса синхронизирует с программной сеткой НТВ, это очень странный бог...
alis_kirs 07 апреля 2018 | 14:50
kryymsdyk: ===почему у тебя обезьянка на аватаре?===
Я Вам ужов сотый раз пишу, что у меня нет Вашей фотки на аватарке! Или, окромя косоглазия, Вы астчо тупоумием страдаете?
alex_omsk1 07 апреля 2018 | 14:53
alis_kirs: а почему у тебя обезьянка на аватаре?
mordechai_blinchikov 07 апреля 2018 | 15:01
alis_kirs:- окромя косоглазия
-вот что лифт с людьми творит!
degele 07 апреля 2018 | 15:05
alis_kirs: а почему вы так странно пишите. Вы дебил?
straightline 07 апреля 2018 | 15:15
aroswen: Откедова будете, господа виониствющие атеисты?? Вы в православной России, и хорошо бы чтобы проявляли элементарное уважение в верующим этой страны. Для меня и миллионов других это Родина. Для вас - проходной момент. Сегодня здесь , завтра там. И все же не стоит кичиться свои хамством и бес-культурьем.
naivnyk 07 апреля 2018 | 14:38
Я сам агностик и в церкви не хожу. Но не понимаю ярость демшизы и прочей шушеры на сайте! Не хотите, не ходите. А к тем кто верит, проявляйте уважение. Ну скажут вам завтра - Христос Воскрес, ответьте - Воистину Воскрес! Не надо спорить и плеваться им в лицо! Это ваше мнение, а это их мнение.
honduras_on_kolima 07 апреля 2018 | 14:43
naivnyk: Ты не агностик, ты просто пипл с особыми умственными потребностями.
Как можно верить в эту всю ахинею?
Кстати, когда Иерусалима не было, неандертальцы благодатным огнём пользовались?
А в эпоху динозавров он был?
Что до уважения к верующим - вот пусть себе тихо веруют, а не лезут со своей пургой во все сферы человеческой жизни.
Я доходчиво пояснил?
naivnyk 07 апреля 2018 | 14:48
honduras_on_kolima: Попробую ещё раз пояснить. На мой взгляд верить вообще ни во что нельзя. Но есть люди которые верят, и их не надо переделывать! Если все будут такие продвинутые как Вы , то плохо кончится) Хотя и всё так плохо кончится )
honduras_on_kolima 07 апреля 2018 | 14:54
naivnyk: Попробую и я ещё раз объяснить.
Ты пытаешься представить это увлечение на уровне выпиливания лобзиком или рыбалки.
Но рыболовы-любители в своё время не жгли на кострах людей, которые заявляли, что не любят рыбалку.
Не влазили в институты власти, не захватывали земли и имущество, не претендовали на истину в последней инстанции, не засирали моск людям, зачастую в принудительной форме.
Так ясно?
naivnyk 07 апреля 2018 | 14:59
honduras_on_kolima: Поясню еще раз. Я против всех церквей на Земле, но это моё личное мнение. А остальных, как вы их считаете , примитивных , надо уважать.
g__e__e__p 07 апреля 2018 | 15:15
honduras_on_kolima: не жгли на кострах людей, которые заявляли, что не любят рыбалку.
Объясни это США, они не понимают, что если какая страна не хочет строить у себя их демократию, то её не обязательно бомбить вклочья. Но хрен ты на них вякнешь.
naivnyk 07 апреля 2018 | 14:52
honduras_on_kolima: Т.е , насколько я понимаю, я могу придти и погадить на могилы ваших предков? Там же просто тушка гнилая и ничего более?
honduras_on_kolima 07 апреля 2018 | 14:59
naivnyk: Я никому не навязываю могилы моих предков, это раз.
Они реальны, в отличие от любой религиозной галиматьи, и это два.
Погадить и высказать несогласие, причём с чем-то, мягко выражаясь, виртуальном - можно сравнивать? И это три.
naivnyk 07 апреля 2018 | 15:03
honduras_on_kolima: Т.е пуськи не гадили в храме? А на могилах ваших предков , можно было?
alexey65 07 апреля 2018 | 15:09
naivnyk: Пуськи не гадили в храме.
Они там сплясали и никто это не одобрил.
Если бы им вручили по метле на 15 суток, это не вызвало бы в обществе никаких разногласий.
Но давать за это 2 года тюрьмы это средневековое мракобесие.
Странно, что добрые и всепрощающие российские православные их на костре не сожгли.
honduras_on_kolima 07 апреля 2018 | 15:23
naivnyk: Вот давай без дурацкого пафоса – храм, понимаешь...
Тарабарский, малопонятный нормальному пиплу язык - одно из средств оболванивания быдла пузанами в рясах.
Почему трапеза, а не обед, скоромное, а не тяжёлая в пищеварении еда, храм, а не культовое сооружение итд? А святые-великомученики-архангелы?
Только чтобы баки забить и туману нагнать. Чтобы ограниченному в умственном плане пиплу было проще лапшу навешать.
Юридически церковь - общественная организация, кстати, некоммерческая.
С той же точки зрения т.н. храм это некое помещение, общественное место, в котором действуют точно те же законы, что и в театре или цирке.
Этот момент понятен?
Идём далее, какую статью какого закона нарушили пуськи?
И что значит гадить с юридической точки зрения?
Они там что, высрались?
Что, кстати, тянет на мелкое хулиганство как максимум, но никак не на реальный уголовный срок.
Если до тебя ещё не дошло, сформулирую кратко.
Типовая религия – это мракобесная и агрессивная тоталитарная идеология, основанная на массовом обмане.
Типовая церковь – это организация, которая под прикрытием статуса общественной занимается предоставлением различных услуг обманного характера на коммерческой основе, а заодно пытается влиять в своих целях на государственные и общественные институты.
Теперь ясно?
alex_omsk1 07 апреля 2018 | 14:43
naivnyk: уважение к платно-неадекватным и лживым запутинским вонючкам? увольте
kryymsdyk 07 апреля 2018 | 14:40
Zippo-фокус
zolingen 07 апреля 2018 | 14:44
Какая неожиданность!
yra110 07 апреля 2018 | 14:45
Блаженные веруют.
student_ru_ru 07 апреля 2018 | 14:47
Ну вот видите, злопыхатели, чудо произошло.
lenin3 07 апреля 2018 | 14:54
student_ru_ru: братья Сафроновы такие "чудеса" пачками штампуют...)))
drillerthriller 07 апреля 2018 | 14:55
student_ru_ru: Ну вот видите, злопыхатели, чудо произошло.
Бог все-таки положил в твою голову чайную ложку мозгов?
a_111111 07 апреля 2018 | 14:53
А одновременно с этим на том же самом месте у Армянской Апостольской Церкви состоялось таинство зажжения благодатного огня. А может когда греческий патриарх и армянский епископ уединяются то армянский епископ совершает таинство зажжения... А грек ничего не делает... получает огонь от армянина. Поэтому для него и чудо.
alexey65 07 апреля 2018 | 15:11
a_111111: Спички они тянут, кому сегодня поджигать!
abuvgrobu 07 апреля 2018 | 14:56
Шоу маст гоу он.. ;)
bun777 07 апреля 2018 | 15:03
А разве мог керосин не загореться?
mladek 07 апреля 2018 | 15:04
Вот неожиданность - снизошел-таки...
mikr 07 апреля 2018 | 15:06
//...Беспокоиться за пожарную безопасность в аэропорту «Внуково» во время прилета в Москву и последующей раздачи Благодатного огня не стоит. Об этом «Эху» рассказала начальник пресс-центра аэропорта Мария Шаравина...//
Похоже, Эхо Москвы окончательно утратило остатки интеллигентности и полностью переключилось на примитивный троллинг. Налицо полная деградация когда-то довольно симпатичной эховской журналистики до уровня тупой русофобии.
alexey65 07 апреля 2018 | 15:17
Неужто снизошел?
Не может быть!
aleks_3310 07 апреля 2018 | 15:35
Опа!!! И куда это опять самолеты гоняем? Ранее в Аргентину за наркотой, а теперь в Иерусалим за огнем? Сами то огонь до сих пор добывать не научились?
Оскорбляет это мои чувства атеиста!