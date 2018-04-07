В Храме Гроба Господня в Иерусалиме произошло схождение благодатного огня. Патриарх Иерусалимский Феофил III передал его собравшимся в храме паломникам из разных стран. Там находится и делегация Фонда Андрея Первозванного, которая доставит огонь в особых лампадах спецрейсом в Москву.

Беспокоиться за пожарную безопасность в аэропорту «Внуково» во время прилета в Москву и последующей раздачи Благодатного огня не стоит. Об этом «Эху» рассказала начальник пресс-центра аэропорта Мария Шаравина.

Схождение Благодатного огня происходит ежегодно накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме.