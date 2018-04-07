Ирландский боец смешанных единоборств Конон Макгрегор освобождён под залог в 50 тысяч долларов

Он напал на автобус, в котором был боец из России Хабиб Нурмагомедов. Тот сегодня предложил ирландцу разобраться по-мужски.

Решение о залоге принял суд Нью-Йорка. Деньги за ирландского бойца смешанных единоборств внесли сразу, и Макгрегор в сопровождении телохранителя покинул суд. Куда должен вернуться 14 июня, когда пройдёт новое заседание по его делу, сообщает портал MMAfighting.com. Макгрегора в четверг задержали за нападение на автобус со спортсменами Абсолютного бойцовского чемпионата. Ирландец разбил стекло автобуса, бросив в него ограждение, пострадало несколько спортсменов, три боя отменили, сообщает РИА. В автобусе находился и российский боец Хабиб Нурмагомедов. Перед этим у него произошла стычка с Артёмом Лобовым – спарринг-партнёром ирландца. За него Конон заступился. Нурмагомедов перед началом турнира Абсолютного бойцовского чемпионата предложил ирландцу выяснить отношения в любое время и в любом месте. «Мы разберемся с ним по-мужски и все решим в клетке или за ней, это не важно», — приводит слова российского спортсмена ТАСС. Нурмагомедов добавил, что ждёт от ирландца уточнения места встречи, и он туда придёт.

Артём Лобов после инцидента был снят с турнира Абсолютного бойцовского чемпионата.