Авиакомпания Эйр Франс отменила сегодня треть своих рейсов из-за забастовки сотрудников

Они требуют повышения зарплаты. В забастовке принимают участие и пилоты, и наземный персонал. Профсоюзы Эйр Франс заявили, что проведут еще семь забастовок в апреле.

При этом 18, 23 и 24 апреля свою забастовку объявили и французские железнодорожники.