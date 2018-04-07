Авиакомпания Эйр Франс отменила сегодня треть своих рейсов из-за забастовки сотрудников
Они требуют повышения зарплаты. В забастовке принимают участие и пилоты, и наземный персонал. Профсоюзы Эйр Франс заявили, что проведут еще семь забастовок в апреле.
При этом 18, 23 и 24 апреля свою забастовку объявили и французские железнодорожники.
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