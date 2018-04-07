Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон до задержания в Германии планировал уехать в Россию, однако затем все-таки поехал в Стокгольм. Об этом пишет газета El-Mundo со ссылкой на источники. По данным газеты, Пучдемон намеревался выехать в Петербург через территорию Финляндии, когда в марте Верховный суд Испании снова выдал ордер на его арест.

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон вышел из немецкой тюрьмы под залог. Сразу после освобождения он поблагодарил своих сторонников за поддержку и обратился к властям Мадрида.

Испания обвиняет Карлеса Пучдемона в подстрекательстве к мятежу и требует у Германии его экстрадиции.