Племяннице Сергея Скрипаля отказали в британской визе из-за цели поездки
В консульстве не уверены, что Юлия Скрипаль хочет встречи, а сам бывший офицер ГРУ не может принимать гостей.
В анкете на визу Виктория Скрипаль указала, что в Великобритании планирует посетить родственников. В документе британского консульства сказано, что нет никаких свидетельств того, что прежде она ездила к Юлии и ее отцу, состояние Сергея Скрипаля не позволяет общаться с гостями. Кроме того, племянница бывшего российского офицера ГРУ не доказала, что у нее есть средства на длительное пребывание в Великобритании и не указала место работы. Копия уведомления британских властей есть в распоряжении Русской службы Би-би-си.
По словам источника BBC, Викторию Скрипаль Россия используют как пешку, и если она попала под влияние Кремля или ее к чему-то принуждают, то женщина тоже стала жертвой. Отказ Лондона выдать визу Виктории Скрипаль политически мотивирован, сказали ТАСС в посольстве России в Лондоне. Там отметили, что ссылка Министерства внутренних дел Великобритании на нарушение иммиграционных правил не выдерживает критики. Отказ сотрудничать, обеспечивать прозрачность и отвечать на многочисленные вопросы, означает, Лондону есть, что скрывать, заключили в российском посольстве.
Сергей Скрипаль находится в сознании и может говорить, сообщает телеканал «Скай ньюс».
Комментарии5
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aroswen 07 апреля 2018 | 14:04
как-же нет места работы?? она же из зомбоящика с дебил-ток-шоу не вылезает хахаха
skripal_live 07 апреля 2018 | 14:06
Не было никакого нервно-паралитического газа. Тем более из России.
Нам с дочерью что-то подсыпали в пищу в пиццерии.
В тот день я несколько раз видел рядом с нами одну и ту же девушку – блондинку с длинными волосами. Когда она разговаривала с официантом, мне послышался восточно-европейский акцент, скорее, украинский.
Зачем России меня убивать?
Со стороны российского правительства ко мне уже давно нет никаких претензий.
Я даже собирался приехать в Ярославль на свадьбу дочери.
Жаль, что я стал объектом грязной провокации против моей страны.
Вику и российского консула к нам не пустят. Скорее убьют...
evgolius7 07 апреля 2018 | 14:07
Британцы отказались допустить россиян к делу Скрипаля, ссылаясь на то, что они достаточно поучаствовали в нем на его первом этапе!
compare 07 апреля 2018 | 14:09
skripal_live: это что,"литературная проба",в жанре "фэнтези"? лучше не продолжайте,увы,"искры" нет и не будет.вечное короткое замыкание...
vezdehod 07 апреля 2018 | 14:07
Пусть летит в Крым - туда Виза не нужна и валюту менять не надо.