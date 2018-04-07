Племяннице Сергея Скрипаля отказали в британской визе из-за цели поездки

В консульстве не уверены, что Юлия Скрипаль хочет встречи, а сам бывший офицер ГРУ не может принимать гостей.

В анкете на визу Виктория Скрипаль указала, что в Великобритании планирует посетить родственников. В документе британского консульства сказано, что нет никаких свидетельств того, что прежде она ездила к Юлии и ее отцу, состояние Сергея Скрипаля не позволяет общаться с гостями. Кроме того, племянница бывшего российского офицера ГРУ не доказала, что у нее есть средства на длительное пребывание в Великобритании и не указала место работы. Копия уведомления британских властей есть в распоряжении Русской службы Би-би-си.

По словам источника BBC, Викторию Скрипаль Россия используют как пешку, и если она попала под влияние Кремля или ее к чему-то принуждают, то женщина тоже стала жертвой. Отказ Лондона выдать визу Виктории Скрипаль политически мотивирован, сказали ТАСС в посольстве России в Лондоне. Там отметили, что ссылка Министерства внутренних дел Великобритании на нарушение иммиграционных правил не выдерживает критики. Отказ сотрудничать, обеспечивать прозрачность и отвечать на многочисленные вопросы, означает, Лондону есть, что скрывать, заключили в российском посольстве.

Сергей Скрипаль находится в сознании и может говорить, сообщает телеканал «Скай ньюс».