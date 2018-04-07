Московский стадион «Динамо» не сможет принять матч между сборными России и Турцией, запланированный на 5 июня
Стадион не достроен и находится в неудовлетворительном состоянии, поэтому игру решено перевести на другую арену. Об этом сообщает пресс-служба РФС. Реконструкция «Динамо» началась в 2008 году. В начале февраля сообщалось, что над ареной возведена крыша, начинается монтаж трибун.
Где пройдет матч, пока не решено. По предварительным данным, как основной вариант рассматривается стадион ЦСКА.
Комментарии9
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otets_zvezdonyi_ 07 апреля 2018 | 13:35
ну а на нет и суда нет!))
aroswen 07 апреля 2018 | 13:36
Очередная баклан-арена бугага
vasilevich58 07 апреля 2018 | 14:02
Должен был быть достроен в 2011-12 годах.
Теперь, после ЧМ он и вовсе не будет ни кому нужен и долгосторй в парке с грязью и неудобствами сохранится на годы!
ze_danil 07 апреля 2018 | 13:36
это питерские бакланы долетели до Москоу или таки местные?
jetsam 07 апреля 2018 | 13:55
ze_danil: местные, но утки.
don_ballon 07 апреля 2018 | 13:47
"Динамо" очевидно нужно сменить название. "Что б они не делали, не идут дела...". Последний раз "Динамо" стало чемпионом (ещё СССР) в 1976 (!) году. Приключения со стадионом тянутся более десяти лет. ("Спартак", ЦСКА построили за три года частные инвесторы). Клуб просто проклят, вероятно, за своё гэбэшно-ментовское прошлое. В девяностые они купили всю сборную Португалии плюс Тиагу Силву и эти звёзды на глазах превратились в тупое стадо... Я бы на новый стадион "Динамо" не пошёл ни за какие коврижки.
rena1960 07 апреля 2018 | 13:56
И...наказывать то боязно кого-либо..за такую-то хрень очевидную...,посыпется вертикаль коррупционная...
sim202_ 07 апреля 2018 | 13:58
Скрепы подвезли второй свежести?
Или не той системы?
furk 07 апреля 2018 | 14:01
Десять лет! С ума сойти!