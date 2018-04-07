В Новгородской области отправлен под домашний арест высокопоставленный чиновник МВД
Его обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает телеграм-канал Следственного комитета. Имя задержанного не называют. Сообщается только, что чиновник в течение десяти лет незаконно получал ежемесячные денежные выплаты, которые полагаются ветеранам боевых действий. В результате было похищено около 250-ти тысяч рублей бюджетных средств.
Кроме того, полицейского обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при выделении ему земельного участка на озере Селигер.
Комментарии6
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master_superanalitik 07 апреля 2018 | 13:35
Вот видите, Путин держит свое слово и борется с жуликами и негодяями. Вне всякого сомнения подозреваемый был либеральных взглядов.
danko1 07 апреля 2018 | 13:52
Как же МВД моржет бороться с реальной преступностью, если там сверху донизу сплошное ворьё и взяточники?
Полностью преступную систему выстроил Путин.
ostapbey 07 апреля 2018 | 13:36
А вот если бы он плакат " хороший плохой человек" во Владимире сорвал на заборе..
То десяточку бы схлопотал..
Строгача..
Даже..
gvs 07 апреля 2018 | 13:41
Начальник антикоррупционного управления УМВД России по Новгородской области Валерий Корольков отстранен от должности на время следствия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Валерий Корольков, который в системе регионального УМВД возглавляет УЭБиПК, обвиняется в мошенничестве. В пятницу, 6 апреля, Новгородский районный суд поместил его под домашний арест. Сторона защиты не стала возражать против применения такой меры. Валерия Королькова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при выделении ему на безвозмездной основе земельного участка и в совершении мошенничества с получением денежных выплат.
https://gazetanovgorod.ru/novosti/18358-obvinyaemyj-v-moshennichestve-valerij-korolkov-otstranen-ot-dolzhnosti.html
benin_papa__ 07 апреля 2018 | 13:50
В чумном бараке здоровых нет.
profi1962 07 апреля 2018 | 14:04
У них там хоть один честный руководитель есть или нет? МВД, ФСИН, СК,прокуратура, бывший ФСНК вы чем там занимаетесь. Одно ФСБ пашет, ловит, ловит, душит, душит, а они как гидры все больше и больше вырастают эти головы гидры.