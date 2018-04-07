В Новгородской области отправлен под домашний арест высокопоставленный чиновник МВД

Его обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает телеграм-канал Следственного комитета. Имя задержанного не называют. Сообщается только, что чиновник в течение десяти лет незаконно получал ежемесячные денежные выплаты, которые полагаются ветеранам боевых действий. В результате было похищено около 250-ти тысяч рублей бюджетных средств.

Кроме того, полицейского обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при выделении ему земельного участка на озере Селигер.