Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль находится в сознании и может говорить

Об этом сообщает телеканал Скай Ньюс, при этом не ссылаясь на источник этих сведений. Ранее главврач больницы, где находится Скрипаль, рассказала, что он хорошо реагирует на лечение, его состояние быстро улучшается, он больше не находится в критическом состоянии.

Русская служба Би-би-си рассказала о причинах отказа в выдаче британской визы племяннице Сергея Скрипаля, Виктории. Она опубликовала отрывок из уведомления властей Великобритании. В документе указывается, что консула смутила цель визита Виктории Скрипаль. «Нет никаких свидетельств тому, что ранее Виктория Скрипаль уже посещала родственников в Великобритании. В настоящее время Сергей Скрипаль не может принимать гостей. Нет уверенности в том, что Юлия Скрипаль хочет этого визита», — говорится в письме из консульского отдела. Также отмечается, что Виктория Скрипаль не доказала, то у нее есть средства на дорожные расходы и пребывание в стране. В анкете на визу она указала, что нигде не работает, а на вопрос о наличии сбережений, иных доходов или спонсоров ответила отрицательно.