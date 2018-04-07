Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль находится в сознании и может говорить
Об этом сообщает телеканал Скай Ньюс, при этом не ссылаясь на источник этих сведений. Ранее главврач больницы, где находится Скрипаль, рассказала, что он хорошо реагирует на лечение, его состояние быстро улучшается, он больше не находится в критическом состоянии.
Русская служба Би-би-си рассказала о причинах отказа в выдаче британской визы племяннице Сергея Скрипаля, Виктории. Она опубликовала отрывок из уведомления властей Великобритании. В документе указывается, что консула смутила цель визита Виктории Скрипаль. «Нет никаких свидетельств тому, что ранее Виктория Скрипаль уже посещала родственников в Великобритании. В настоящее время Сергей Скрипаль не может принимать гостей. Нет уверенности в том, что Юлия Скрипаль хочет этого визита», — говорится в письме из консульского отдела. Также отмечается, что Виктория Скрипаль не доказала, то у нее есть средства на дорожные расходы и пребывание в стране. В анкете на визу она указала, что нигде не работает, а на вопрос о наличии сбережений, иных доходов или спонсоров ответила отрицательно.
Комментарии36
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skripal_live 07 апреля 2018 | 13:36
Сегодня приходил человек из МИ-6. Принес подробные инструкции, которые я должен выучить наизусть, прежде, чем ко мне допустят прессу. В них говорится, что я неоднократно получал угрозы от российских спецслужб, которые заставляли меня шпионить за англичанами. Я отказывался и, в результате, потерял жену и сына, в смерти которых я якобы подозреваю российские спецслужбы. Я собирался обратиться за защитой к британскому правительству. Российские спецслужбы как будто бы узнали об этом и решили разделаться со мной. А заодно и испытать новое отравляющее средство. Я дескать не знаю, как оно ко мне попало, возможно, с багажом прилетевшей ко мне дочери.
Вот эту ахинею я должен буду рассказывать журналистам, иначе, мне пригрозили, что состояние моей дочери может «неожиданно» ухудшиться и ….
Думаю, что они также проинструктировали Юлю, с которой мне не дают видеться.
Считаю, что в этой ситуации у меня есть лишь один путь. Надеюсь, что после этого они оставят в покое Юлию.
putin_itogy 07 апреля 2018 | 13:42
skripal_live: Всё верно написал, чекист.
С одной поправочкой только- вместо МИ-6 - КГБ.
brandfa 07 апреля 2018 | 13:45
putin_itogy: прокололись "чекисты": хотели напугать дезертиров, а в итоге получилось, что даже умертвить перебежчиков не смогут. Получается, что можно смело валить в Лондоны - их resurrection skill выше чем Российский killing skill. Ыы.
serhio_25__ 07 апреля 2018 | 13:49
brandfa: "" хотели напугать дезертиров"" - каких дезертиров, когда их помиловали и выслали в Англию?
""перебежчиков"" - куда они перебежали, когда Скрипаль сидел в Российской тюрьме. Ему дали 10лет, а не смертельный приговор. Затем его помиловали и отпустили.
Какой же бред должны нести бриташкинские пропагандоны в след за своим начальством.
r88w556xl4 07 апреля 2018 | 13:52
Сергей Скрипаль находится в сознании и может говорить
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Рядом сидит агент секретной службы Великобритании в одежде медсестры и с дозой "Новичка", и следит, как бы полковник не взболтнул лишнего.
stebinmaku 07 апреля 2018 | 14:01
Ну и что - даже если они не умерли, можно с высокой степенью вероятности сказать, что "отравление Скрипалей" - это типичная отработка элементов учебно-боевой подготовки в системе российских спецслужб с применением низкотоксичного образца "Новичок-лайт"..
vasilevich58 07 апреля 2018 | 14:07
stebinmaku: ""отравление Скрипалей" - это типичная отработка элементов учебно-боевой подготовки..."
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Ваши хозяева говорят же, что "это не мы"?
Врут что ли?
brandfa 07 апреля 2018 | 13:53
serhio_25__: т.е., ты считаешь, что помилованный (а в случае со Сркипалём - обменянный), дезертир, перестаёт быть дезертиром после обмена? Даже и не надейся ))) ...вас, гнид, никакое "помилование" от чая не спасёт :)
serhio_25__ 07 апреля 2018 | 13:58
brandfa:""дезертир, перестаёт быть дезертиром после обмена? Д"" - ты хоть знгаешь смысл слов, которыми бросаешь?
Дезерти́рство (фр. désertion; дезертир — фр. déserteur) — самовольное оставление места военной службы, покидание поля боя, а равно неявка в тех же целях на службу.
Куда не явился или что покинул Скрипаль?
scullll 07 апреля 2018 | 14:07
serhio_25__: Охото вам что то идиотам доказывать? Этот брандфа не перестанет лизать британскую задницу ни при каких условиях и доказательствах. Такова суть российского либерала.
pauel1964 07 апреля 2018 | 13:53
"А что недострелили, так я, брат, даже рад" (с)
olegleon 07 апреля 2018 | 13:48
putin_itogy: КГБ не ошибался. Троцкий, Бандера, Коновалец и другие тому примером.
brandfa 07 апреля 2018 | 14:00
olegleon: нынешняя контора так же далека от КГБ, как ПЖИВ далека от народа.
able_seamans 07 апреля 2018 | 13:45
skripal_live: Какая-то дешевая у тебя заготовочка ... Квалификация «корреспондента» желтухи, которую покупают чтобы подтереться...
rampa 07 апреля 2018 | 14:02
skripal_live: вы сотрудник МИ-6? Или кто, если Скрипаль рассказал вам это?
ugas 07 апреля 2018 | 14:03
skripal_live: Врать поучись у Путина!
post_v 07 апреля 2018 | 13:39
промашка вышла у Маши Захаровой – в пылу танца не подумала про финансовое обеспечение поездки Виктории Скрипаль.
ни один мужик тоже не стал заморачиваться финансовым обеспечением поездки кузины Виктории – ни посол Яковенко, ни обещавший помощь разоблачающий Андрей Караулов.
(© "Обещать – не значит жениться")
serhio_25__ 07 апреля 2018 | 13:55
post_v: ""промашка вышла у Маши Захаровой – в пылу танца не подумала про финансовое обеспечение поездки Виктории Скрипаль. "" - неужели Скрипаль-сестра не агент кровавого КаГеБэ?
venezianez49 07 апреля 2018 | 13:40
Единственный вывод : никакого ОВ , от которого нет противоядия, попросту не существует.
Англичане разыграли посредственный водевиль.
jetsam 07 апреля 2018 | 13:52
venezianez49: у вас госдуризм головного мозга. противоядия нет.
но вы же живой, судя по чуши ваших постов...
idruker 07 апреля 2018 | 13:55
venezianez49: Нет, есть еще один единственный вывод: ты кретин, который не умеет читать, понимать прочитанное, и слушает только те заготовки, которые уже есть в его голове, независимо от внешней информации, в него поступающей. Или вообще не поступающей из за прогнивших проволочек которые должны проводить импульсы от периферейных устроийств к мозгу.
master_superanalitik 07 апреля 2018 | 13:40
Скрипалей следует спасть из рук английского правосудия. Эти бессовестные люди и засранцы ни перед чем не остановятся.
zolingen 07 апреля 2018 | 13:41
Выздоровления.
vargor 07 апреля 2018 | 13:44
На идиотский ответ британцев племянница Скрипаля отреагировала совершенно правильно:
- Значит им есть что скрывать.
idruker 07 апреля 2018 | 13:58
vargor: Эта простая русская баба и раньше прославилась недюжинной смекалкой, когда на расстоянии поставила правильный диагноз, что Скрипали отравились тухлой рыбой, которой они нажрались на помойке. Теперь каждое ее слово нужно воспринимать как слово оракула. Разумеется британцам есть что скрывать, и я полагаю, что это та самая тухлая рыба.
kryymsdyk 07 апреля 2018 | 13:58
vargor: а она всех разоблачит. Если такая умная, почему такая бедная?
abuvgrobu 07 апреля 2018 | 13:44
А на него точно боевым отравляющим веществом воздействовали ?..
volkov_25 07 апреля 2018 | 13:55
Чекисты не учли уровень медицины в Англии. Нужен был не новичек а снайпер. Дебилы б..... А вообще желаю отцу и дочери здоровья и впредь быть втройне осторожней.
jetsam 07 апреля 2018 | 14:00
volkov_25: снайпер не прошел бы - ну человека можно найти, но вот винтовку....
на таком расстоянии и мультяшная винтовка не попала бы...
а хорошая рельса - дорого стоит. еще и оптика. еще и ксива...
* аэрозольный баллончик "тройной" или "шипр" - сильно дешевле.
вон - смазали боярышником ручку и какой эффект!
komar 07 апреля 2018 | 13:58
Какой-то "Новичок" некачественный попался! Видать халтуршики делали, а не профессионалы, которые его создали!)))
i_one_off 07 апреля 2018 | 14:05
komar:
Это был просроченный "новичок", переименованный в "старичок".
mas_mas 07 апреля 2018 | 14:02
Надо было дать визу и "вести". МИ-6 как-то не сконцентрировалась в этом вопросе, эту Вику надо было "дожимать".
zhrv 07 апреля 2018 | 14:02
- "Сергей Скрипаль находится в сознании и может говорить"
Так вон чего машка с лаврушей так беснуются - Скрипаль говорить сможет...
wolzhanin 07 апреля 2018 | 14:02
Ющенко и Кара-Мурзу тоже не смогли отравить, идиёты профнепригодные.
andreyoo 07 апреля 2018 | 14:04
Сергей Скрипаль находится в сознании и может говорить
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Обещает больше не заказывать пиццу маринеру
i_one_off 07 апреля 2018 | 14:07
Пострадавший отделался лёгким испугом.