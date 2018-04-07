Бывший глава правительства Каталонии до задержания в Германии планировал уехать в Россию...

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон до задержания в Германии планировал уехать в Россию, однако затем все-таки поехал в Стокгольм. Об этом пишет газета El-Mundo со ссылкой на источники. По данным газеты, Пучдемон намеревался выехать в Петербург через территорию Финляндии, когда в марте Верховный суд Испании снова выдал ордер на его арест.

Суд в Германии решил отпустить Пучдемона под залог, пока рассматривается вопрос о его экстрадиции в Испанию. Суд также отметил, что основанием для выдачи политика Испании может быть обвинение в растрате госсредств, а не организация переворота.