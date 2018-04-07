Бывший глава правительства Каталонии до задержания в Германии планировал уехать в Россию
Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон до задержания в Германии планировал уехать в Россию, однако затем все-таки поехал в Стокгольм. Об этом пишет газета El-Mundo со ссылкой на источники. По данным газеты, Пучдемон намеревался выехать в Петербург через территорию Финляндии, когда в марте Верховный суд Испании снова выдал ордер на его арест.
Суд в Германии решил отпустить Пучдемона под залог, пока рассматривается вопрос о его экстрадиции в Испанию. Суд также отметил, что основанием для выдачи политика Испании может быть обвинение в растрате госсредств, а не организация переворота.
Комментарии22
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dedctolet 07 апреля 2018 | 13:36
К шефу поближе...
nikto_nikak 07 апреля 2018 | 13:37
К Димону?)))) Ни капли не удивлен! Россия уже превратилась в прибежище всяких отщепенцев, воров и прочих педерастов....
tttyyy 07 апреля 2018 | 13:46
nikto_nikak: до Лондона нам ещё пахать и пахать.
nikto_nikak 07 апреля 2018 | 13:47
tttyyy: Ниче, скоро всех русских ворюг из Лондона попрут на Родину.))))
shicotus_live 07 апреля 2018 | 13:57
Бывший глава правительства Каталонии до задержания в Германии планировал уехать в Россию...
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))))))))))))))))) да кто бы сомневался?))
И, как обычно. ссылаются. не неназванные источники)))
А на Марс он не собирался?
Мда. западные СМИ считают свой народ исключительно за быдло, которое схавает любой маразм))
kom01 07 апреля 2018 | 13:58
nikto_nikak: А бездельников попрут на лесоповалы:)))
vargor 07 апреля 2018 | 13:48
nikto_nikak: Не путайте Россию с Великобританией. Там точно прибежище всяких отщепенцев, воров и естесственно, педерастов.
hunterhead 07 апреля 2018 | 14:06
vargor: "Там точно прибежище всяких отщепенцев, воров и естесственно, педерастов."
Ничего, скоро все путенские педерасты вернутся на Родину...:-D
igorkot____1 07 апреля 2018 | 13:51
nikto_nikak: Так где еще таким ворам и нарушителям законов скрываться от правосудия как не в Мордоре.
master_superanalitik 07 апреля 2018 | 13:37
Россия - самая демократическая страна в мире, а потому даст приют всем, кого травят либеральные режимы и либеральные СМИ.
koshkairina 07 апреля 2018 | 13:44
master_superanalitik: так-так... Оправдание сепаратизма? В УК РФ как раз есть подходящая статья...
zolingen 07 апреля 2018 | 13:38
Ну теперь многим станет понятно, чьих рук дело смута в Каталонии и сепаратистские настроения .
jetsam 07 апреля 2018 | 13:40
#ланировал уехать в Россию, однако затем все-таки поехал в Стокгольм.#
наверное. Сноуден его отговорил...
don_ballon 07 апреля 2018 | 13:41
Ну и чудило (или мудило) этот чувак! Есть ордер на арест, а он по Дании гулял как по буфету. И по Швеции гулял бы, но чёрт его в Германию понёс. Здесь полиция это машина. Есть ордер-пожалте в кандалы-с. Не успел в Шлезвиг-Гольштейн въехать, на автобане его и приняли.
Ну, а что чувачок он прикупленный Россией и без того понятно. Сепаратистов у вас там любят. Чужих.
mordechai_blinchikov 07 апреля 2018 | 13:43
соседом януковича)))
prade 07 апреля 2018 | 13:45
В России любят сепаратистов из других стран, поддерживают их. Только не выносят собственных сепаратистов.
koshkairina 07 апреля 2018 | 13:46
Как неосмотрительно было бы со стороны России принять его... Вдруг этот последовательный и принципиальный политик заявит, что не только Каталония не является Испанией, но и Крым (варианты - Татарстан, Чечня и т.д.) не является Россией?(((
kom01 07 апреля 2018 | 14:01
koshkairina: Скорее Одесса, Харьков, Львов не являются частью Украины. :))))
snikkersnepper 07 апреля 2018 | 13:49
Чувак сбежал из Испании в Германию дорогой через Швецию...
Скучно... Чтобы еще такое придумать, чтобы психи всей Земли (и ЭМ в первых рядах) тебя заметили? А, ясно, он СОБИРАЛСЯ сбежать в Россию, но ПЕРЕДУМАЛ. Все, аншлаг обеспечен.
Вас уже даже за траву не считают...
abuvgrobu 07 апреля 2018 | 13:52
Ну, раз Финляндия граничит с Россией, то, хайли лайкли, он собирался в Россию. Других альтернативных объяснений, конечно, нет.
ugas 07 апреля 2018 | 13:52
Хотел кинуться к куратору, но, видимо, побоялся...
rash 07 апреля 2018 | 14:03
Путин любит сепаратистов всех мастей, даже конгрессы устраивает.