В Чите крупный пожар на рынке «Мегастрой»
Огонь и клубы дыма видны из многих районов города. Информации о пострадавших пока не поступало. Издание Flash Siberia сообщает, что возгорание произошло на одном из складов.
Площадь торгового центра – около 20 тысяч квадратных метров. На рынке находится более 200 магазинов.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
aroswen 07 апреля 2018 | 13:34
Это "благодатный огонь" сошёл! Молитесь, суки! ))
meister_luvin 07 апреля 2018 | 13:37
aroswen:
Кто виноват?
r88w556xl4 07 апреля 2018 | 13:57
Кто-то украл и заметает следы.
benin_papa__ 07 апреля 2018 | 14:09
meister_luvin:
Если искать простой ответ, то виноват Прометей, вне всякого сомнения))
А ежели серьёзно, то виновата нынешняя доктрина всеобщего равенства всех перед всеми. Когда к достижениям современной цивилизации, таким как электроприборы, газовые приборы, строительство и эксплуатация сложных инженерных сооружений и т.д., допущены организмы, по качеству сознания либо оставшиеся в глубоком средневековье, лидо обиженные природой.
Чей уровень развития, плюс способности к получению и применению полученных знаний, входит в вопиющее противоречие в общении с современной цивилизацией.
Любые техногенные происшествия и катастрофы суть разновидность обезьяны с гранатой.
shura813 07 апреля 2018 | 13:41
Правление путина 18 лет 6+6+6 следующий срок 6 лет в этом году ему исполнится 66 лет! Удачи россиязасранцы! ХАХАХА!!!
r88w556xl4 07 апреля 2018 | 13:59
shura813: В Канаде автобус разбился, 14 подростков погибли. Бездарный итог правления Джастина Трюдо.
volkov_25 07 апреля 2018 | 14:00
shura813: Я пару раз замечал хвост из штанины торчал.
budweiser23 07 апреля 2018 | 13:56
Жёсткий ответ на санкции пиндосов не заставил себя ждать! Сисян суров, он накроет Вашингтон дымом пожаров!
benin_papa__ 07 апреля 2018 | 13:58
Вполне прогнозируемое собятие.
После "Зимней вишни" собственники начали чуточку вникать в состояние пожарной безопасности своего хозяйства.
На уровне исполнителей это означает, что некий низовой ответсвенный Пупкин послал подёргать за провода вовсе уж безмозглого олуха, числящегося электриком.
Как хорошо известно, любое вмешательство организма с двумя левыми руками в любое дело даёт эффект, обратный ожидаемому.
По этой причине в ближайшей перспективе пожары станут случаться чаще.
volkov_25 07 апреля 2018 | 13:58
Вы че там решили всю Россию сжечь?
abuvgrobu 07 апреля 2018 | 14:02
Ну а что тут такого? "Мегастрой" тоже решил пожить на широкую ногу. Сжег недостачу и получит страховку. Они что первые такие?