В Чите крупный пожар на рынке «Мегастрой»

Огонь и клубы дыма видны из многих районов города. Информации о пострадавших пока не поступало. Издание Flash Siberia сообщает, что возгорание произошло на одном из складов.

Площадь торгового центра – около 20 тысяч квадратных метров. На рынке находится более 200 магазинов.