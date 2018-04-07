Благотворительный концерт в поддержку политзаключенных пройдет в Сахаровском центре 8 апреля. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» координатор Союза солидарности с политзаключенными Сергей Давидис.

«Завтра в 16.00 в Сахаровском центре пройдет очередной благотворительный концерт в поддержку политзаключенных «За вашу и нашу свободу». Как и всегда у нас звездный состав – это актеры Театра.doc: Александр Филиппенко, Елена Коренева, Оксана Мысина, Елена Вилкова, известный бард Дмитрий Богданов», — сказал он.



По словам координатора, средства с концерта будут собираться на поддержку политзаключенных. «Средства отправляются самим узникам, которые нуждаются в оплате юридической помощи, и семьям, которые остаются без кормильца в случае острой необходимости: на передачи, на поездки семей к узникам, если такая необходимость есть. Понятно, что этого на всех не хватает, но в самых острых случаях мы всегда стараемся помочь», — отметил он.

Также Давидис добавил, что за один концерт обычно собирается примерно от 100 до 200 тысяч рублей. «Это не так много, но и не так мало, поскольку концертов за год проходит много, это позволяет помочь нескольким десяткам человек в течение года. Отчетность полностью публикуется на сайте Политзеки.ru», — сказал он.

В рамках благотворительного вечера будет возможность написать письма политзаключенным, которые будут направлены в колонии или СИЗО, где они находятся, добавил Давидис.