Facebook начнёт проверять страницы самых популярных пользователей соцсети
Это делается с целью не допустить распространения фейковых новостей и пропаганды.
К владельцам страниц, которые читают десятки, а возможно сотни тысяч человек, теперь будет приковано пристальное внимание. Это дал понять основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг. Такая мера по его словам позволит избежать повторения истории с предполагаемым вмешательством России в американские выборы. И не даст пользователям с фейковыми аккаунтами сделать то, что цитата «русские сделали во время выборов президента США в 2016 году». Цукерберг напомнил, что совсем недавно соцсеть заблокировала большую сеть российских поддельных учётных записей, в которую входила новостная организация. Имеется в виду Агентство интернет-исследований, известное также как фабрика троллей. В США считают, что структура Евгения Пригожина, связанного с президентом Путиным, вмешивалась в выборы.
Ужесточение правил как пояснил глава Facebook связано с предстоящими промежуточными выборами в Конгресс США осенью, а также выборами в ряде стран Латинской Америки и Южной Азии. Ужесточат также контроль над рекламой с политическим контентом. При её размещении нужно будет указывать, кто ее оплачивает.
Цукерберг во вторник даст показания в конгрессе США о том, как Facebook обращается с личными данными пользователей. Ранее компания оказалась в центре скандала вокруг утечки данных десятков миллионов пользователей соцсети.
Комментарии3
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tttyyy 07 апреля 2018 | 13:19
Либерастня, уже начали вопить, что это покушение на права и свободы пользователей или тут же язык в жопу засунули, зная, откудова на хлебушек с маслом то себе зарабатываете.
lthmvjrhfn1 07 апреля 2018 | 13:34
tttyyy:
Законы Мизулиной в демократических странах примут быстрее чем в России и ни один демократический хомячек даже и не пикнет)
kaplan911 07 апреля 2018 | 13:45
Вау!
Сколько пригожинских титушек попадут в эти сети.
Пурашка как собака на сене, сама не живёт и другим гадит.