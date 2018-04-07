Facebook начнёт проверять страницы самых популярных пользователей соцсети

Это делается с целью не допустить распространения фейковых новостей и пропаганды.

К владельцам страниц, которые читают десятки, а возможно сотни тысяч человек, теперь будет приковано пристальное внимание. Это дал понять основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг. Такая мера по его словам позволит избежать повторения истории с предполагаемым вмешательством России в американские выборы. И не даст пользователям с фейковыми аккаунтами сделать то, что цитата «русские сделали во время выборов президента США в 2016 году». Цукерберг напомнил, что совсем недавно соцсеть заблокировала большую сеть российских поддельных учётных записей, в которую входила новостная организация. Имеется в виду Агентство интернет-исследований, известное также как фабрика троллей. В США считают, что структура Евгения Пригожина, связанного с президентом Путиным, вмешивалась в выборы.

Ужесточение правил как пояснил глава Facebook связано с предстоящими промежуточными выборами в Конгресс США осенью, а также выборами в ряде стран Латинской Америки и Южной Азии. Ужесточат также контроль над рекламой с политическим контентом. При её размещении нужно будет указывать, кто ее оплачивает.

Цукерберг во вторник даст показания в конгрессе США о том, как Facebook обращается с личными данными пользователей. Ранее компания оказалась в центре скандала вокруг утечки данных десятков миллионов пользователей соцсети.