Митинг в защиту издателя газеты «Новые колеса» и экс-депутата Игоря Рудникова пройдет сегодня в Калининграде

Согласованный митинг в защиту издателя оппозиционной газеты «Новые колеса» и экс-депутата Игоря Рудникова пройдет сегодня в Калининграде. Журналиста обвиняют в вымогательстве взятки у главы регионального СК.

Вменяемого ему преступления Игорь Рудников не совершал, — рассказал «Эху» председатель калининградского регионального отделения партии «Патриоты России», депутат калининградской областной Думы Михаил Чесалин.

Митинг пройдет в 13:00 у памятника Ленину рядом с Домом искусств. Это уже четвертая акция в поддержку Игоря Рудникова.