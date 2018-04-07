Митинг в защиту издателя газеты «Новые колеса» и экс-депутата Игоря Рудникова пройдет сегодня в Калининграде
Согласованный митинг в защиту издателя оппозиционной газеты «Новые колеса» и экс-депутата Игоря Рудникова пройдет сегодня в Калининграде. Журналиста обвиняют в вымогательстве взятки у главы регионального СК.
Вменяемого ему преступления Игорь Рудников не совершал, — рассказал «Эху» председатель калининградского регионального отделения партии «Патриоты России», депутат калининградской областной Думы Михаил Чесалин.
Митинг пройдет в 13:00 у памятника Ленину рядом с Домом искусств. Это уже четвертая акция в поддержку Игоря Рудникова.
Комментарии1
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master_superanalitik 07 апреля 2018 | 13:26
Народная мудрость гласит: НЕ ПО ЧИНУ БЕРЕШЬ. А потому Игорь Рудников сам виноват, так как хотел взять взятку у представителей самого Следственного комитета.