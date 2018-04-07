Глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев обратился в полицию из-за визита подозрительных мужчин
Глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев обратился в полицию из-за визита подозрительных мужчин, которые представились журналистами. Они пришли в дом историка, стали задавать вопросы и показывать фотографии его дочери из материалов уголовного дела, которые хранились исключительно в прокуратуре. В интервью телеканалу «Дождь» Дмитриев рассказал, что попытался задержать этих людей, один из посетителей вступил с ним в борьбу и потерял при этом деталь от микрофона. Оба ушли, но пообещали при этом вернуться.
В четверг суд в Петрозаводске оправдал главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева по обвинению в изготовлении детской порнографии. При этом ему назначили 2,5 года ограничения свободы по обвинению в хранении оружия.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
nikitin43 07 апреля 2018 | 13:12
расея тратит на пропаганду злобы и ненависти 4 млрд зелени .
kom01 07 апреля 2018 | 13:23
nikitin43: Новостей, похоже, больше нет, как неделю рассказывать про то, кто посетил педофила.
brandfa 07 апреля 2018 | 13:33
kom01: его даже пУтинский суд не признал педофилом ... и только не сменившие методички портянки, продолжают его попрекать этим фэйком.
P.S. Новость из разряда: Глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев обратился к подозрительным мужчинам из-за визита подозрительных мужчин ... то ли мозгов у "главы" мало, толи потроллить полицаев решил ... непонятно.
kom01 07 апреля 2018 | 13:56
brandfa: Не каждого педофила суд признает педофилом.
tttyyy 07 апреля 2018 | 13:21
ПЕДОФИЛ этот срамной мужчинка.
master_superanalitik 07 апреля 2018 | 13:23
Глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев набрался западных ценностей, морально разложился, а теперь придумывает способ как под видом правозащитника уехать на Дикий Запад и там получать пособие как политический беженец из варварской России.
serjo1977 07 апреля 2018 | 13:24
Найти и наказать уродов. 100% журнашлюхи-нтвошки.
koshkairina 07 апреля 2018 | 13:40
Началось: теперь подослали бандитов, которые как пить дать окажутся "пострадавшими" от нападения хозяина дома(((
Хороший закон действует в некоторых странах: владелец помещения вправе просто пристрелить любого за вторжение в жилище. И это правильно! Мой дом - моя крепость.