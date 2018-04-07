Тысячи христиан ожидают сегодня в Иерусалиме схождение Благодатного огня

На сайте НТВ сообщается, что это произойдет в 13:15, идёт прямая трансляция.

Сейчас храм заполнен паломниками из разных стран, которые шумно себя ведут.

Схождение благодатного огня – ежегодная церемония, которая проводится в Храме Гроба Господня в Иерусалиме в субботу, накануне Пасхи. От огня зажигают лампады, которые потом развозят в другие города и страны.

Патриарх Кирилл ранее подчеркивал особую значимость церемонии в Иерусалиме.

Между тем, настоятель Храма Гроба Господня от Армянской патриархии Самуил Агоян в интервью израильскому телеканалу «Хадашот 2» рассказывал, что в этой церемонии нет ничего божественного.

Дьякон Андрей Кураев в эфире «Эха» говорил, что ранее ни о каком чуде схождения Благодатного огня вообще известно не было. Миф начал культивироваться в массовом сознании в 90-е годы прошлого века.

Возникновение благодатного огня вполне может иметь рукотворную природу. Во всяком случае, ряд несложных химических манипуляций даже в домашних условиях иногда дает результат, получаемый священниками в кувуклии Гроба Господня.

Известно множество веществ, которые могут самовозгораться – это далеко не секрет. Антураж пасхального чуда, которого ждут тысячи паломников, совсем не обязательно имеет сверхразумную природу. Священник, который заходит в кувуклию без спичек, зажигалки или огнива, действительно выносит огонь, а в от чудо это или химическая реакция – каждый решает в меру глубины и силы собственной веры. Самовозгорание огня можно сымитировать химическими способами. О некоторых из них напоминает публикация о «раскрытой тайне Благодатного огня» в «МК». Есть классический способ, который использовали фокусники еще в XIX веке. Кусочек белого фосфора растворяют в четыреххлористом углероде, это ядовитая летучая жидкость. В раствор макают фитилек и после испарения тетрахлорметана, фосфор загорается сам и зажигает свечу. Самовозгорание происходит не сразу, времени вполне достаточно, чтобы перенести лампаду в нужное место. Многие щелочные металлы могут самовозгораться при взаимодействии с водой или воздухом. Смешивание банального глицерина и простой марганцовки сопровождается воспламенением. Только делать ни первого, ни второго, ни третьего в домашних условиях, точно не надо.

Многие скептики допускают, что для самовозгорания Благодатного огня вполне достаточно малого количества действующего химического вещества, нанесенного на фитиль лампады или свечи.

Беспокоиться за пожарную безопасность в аэропорту «Внуково» во время прилета в Москву и последующей раздачи Благодатного огня не стоит. Об этом «Эху» рассказала начальник пресс-центра аэропорта Мария Шаравина.

Схождение Благодатного огня происходит ежегодно накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме.