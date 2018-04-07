Тысячи христиан ожидают сегодня в Иерусалиме схождение Благодатного огня
На сайте НТВ сообщается, что это произойдет в 13:15, идёт прямая трансляция.
Сейчас храм заполнен паломниками из разных стран, которые шумно себя ведут.
Схождение благодатного огня – ежегодная церемония, которая проводится в Храме Гроба Господня в Иерусалиме в субботу, накануне Пасхи. От огня зажигают лампады, которые потом развозят в другие города и страны.
Патриарх Кирилл ранее подчеркивал особую значимость церемонии в Иерусалиме.
Между тем, настоятель Храма Гроба Господня от Армянской патриархии Самуил Агоян в интервью израильскому телеканалу «Хадашот 2» рассказывал, что в этой церемонии нет ничего божественного.
Дьякон Андрей Кураев в эфире «Эха» говорил, что ранее ни о каком чуде схождения Благодатного огня вообще известно не было. Миф начал культивироваться в массовом сознании в 90-е годы прошлого века.
Возникновение благодатного огня вполне может иметь рукотворную природу. Во всяком случае, ряд несложных химических манипуляций даже в домашних условиях иногда дает результат, получаемый священниками в кувуклии Гроба Господня.
Известно множество веществ, которые могут самовозгораться – это далеко не секрет. Антураж пасхального чуда, которого ждут тысячи паломников, совсем не обязательно имеет сверхразумную природу. Священник, который заходит в кувуклию без спичек, зажигалки или огнива, действительно выносит огонь, а в от чудо это или химическая реакция – каждый решает в меру глубины и силы собственной веры. Самовозгорание огня можно сымитировать химическими способами. О некоторых из них напоминает публикация о «раскрытой тайне Благодатного огня» в «МК». Есть классический способ, который использовали фокусники еще в XIX веке. Кусочек белого фосфора растворяют в четыреххлористом углероде, это ядовитая летучая жидкость. В раствор макают фитилек и после испарения тетрахлорметана, фосфор загорается сам и зажигает свечу. Самовозгорание происходит не сразу, времени вполне достаточно, чтобы перенести лампаду в нужное место. Многие щелочные металлы могут самовозгораться при взаимодействии с водой или воздухом. Смешивание банального глицерина и простой марганцовки сопровождается воспламенением. Только делать ни первого, ни второго, ни третьего в домашних условиях, точно не надо.
Многие скептики допускают, что для самовозгорания Благодатного огня вполне достаточно малого количества действующего химического вещества, нанесенного на фитиль лампады или свечи.
Беспокоиться за пожарную безопасность в аэропорту «Внуково» во время прилета в Москву и последующей раздачи Благодатного огня не стоит. Об этом «Эху» рассказала начальник пресс-центра аэропорта Мария Шаравина.
Схождение Благодатного огня происходит ежегодно накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Комментарии28
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cap_ 07 апреля 2018 | 13:11
— Изя, во что, по-твоему, лучше инвестировать — в нефть или газ?
— Советую, Сёма, инвестировать в билеты из России. В один конец...
cattt 07 апреля 2018 | 13:14
cap_: Страна, которая возится с огнем зажженным от зажигалки обречена на
master_superanalitik 07 апреля 2018 | 13:19
cap_:
Православная церковь - это фундамент, на котором держится российская государственность. В ночном небе плывёт над миром колокольный звон, Благовест, возвещая о приходе величайшего христианского праздника — Пасхи. Светлое Христово Воскресение отмечается Православной церковью как самый важный, самый значимый праздник. Поэтому все слушатели Эха Москвы должны забыть об информационной войне против России, а должны начать красить яйца.
aroswen 07 апреля 2018 | 13:23
master_superanalitik:
ты уже покрасил себе яйца?
lenin3 07 апреля 2018 | 13:25
aroswen: ему дворник-таджик по ним стукнул на почве религиозных споров-посинели...)))
hysteria 07 апреля 2018 | 13:53
aroswen: Он женщина.
nikitin43 07 апреля 2018 | 13:27
master_superanalitik: россия два раза за последнее время обстреливала и воевала с православными убивая женщин и детей - каков благовест ?
master_superanalitik 07 апреля 2018 | 13:32
nikitin43:
Все остальные православные - уже давно доказали своим существованием свою никчемоность и отлично знают, что без России они никто, и звать их никак, так как они потеряли свою самостоятельность и находятся под прямым управлением иноверцев и других засранцев. А потому только РПЦ имеет право диктовать свою волю всем христианам Мира, так как учение РПЦ правильное, потому что оно верное.
aroswen 07 апреля 2018 | 13:11
какое нахер "таинство" снисхождения "благодатного огня". 21-ый век.. скока можно быдловате кукушку дурить?? ))
ёптыть.. на самолёте они "благодатный огонь" повезут. там даже курить запрещено )) ущипните меня бугага
cattt 07 апреля 2018 | 13:16
aroswen: Дебилирование России это наиважнешая задача гебнюков
lenin3 07 апреля 2018 | 13:17
aroswen: всевозможные попы и муллы напоминают Каа:"Ко мне,бандерлоги!".А бандерлоги даже не думают и не хотят думать...
hagana 07 апреля 2018 | 13:32
aroswen: Так они его сначала погасят ,а на выходе из самолета опять зажигалкой чиркнут ! Но ,Господи боже мой,сколько же дураков ??!!
nlander 07 апреля 2018 | 13:15
"На сайте НТВ сообщается, что это произойдет в 13:15"
НТВ диктует Господу когда должен огонь снизойти:))))))))))
equus 07 апреля 2018 | 13:19
nlander:
Бизнес прежде всего!..
;-))
kryymsdyk 07 апреля 2018 | 13:23
nlander: рекламные контракты.
zztop1960 07 апреля 2018 | 13:17
Раз , два , три .... Ёлочка гори !!! Чудо , чудо , господи помилуй !!!!
lass925 07 апреля 2018 | 13:21
да,самый настоящий фейк,ещё время указано....!!!!тогда,2000лет назад ученикам было повелено идти и ждать сошествия силы свыше,пребывали в молитве,потому как ждали в любое мгновение и вот на 10й!!! день произошло чудо....
scimitar 07 апреля 2018 | 13:21
Такое же жульничество, как вся РПЦ в целом.
smith_1984_ 07 апреля 2018 | 13:27
Кажется здесь,проходила не так давно информация,что этот огонь на самом деле кто то там рукотворно зажигает.Но даже если это так, я думаю это нечего особо не меняет,это не опровергает что у человека есть душа,что есть не только материя но и энергия.
mobile_actor 07 апреля 2018 | 13:53
smith_1984_: А кто опровергает, что у человека есть энергия? Поели сахарку, сала, масла - вот, вам и энергия.
hagana 07 апреля 2018 | 13:30
Зажигалки священные тоже покажут ?
oneoretwo 07 апреля 2018 | 13:32
....это произойдет в 13:15...
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единственный ученый - из армении - поп подойдет со спичками ?
a_111111 07 апреля 2018 | 13:33
Ну что уже зажгли?
manofoffice 07 апреля 2018 | 13:42
А я сегодня стену красил.
max3446 07 апреля 2018 | 13:43
А ведь убили Христа такие чудовища как ничтожество навральный, яшин, гудков, собчак, бандеровцы, англосаксы, пендосы, прибалты с пояками.
zolingen 07 апреля 2018 | 13:46
Вот поджигатели, в россии и так все горит последнее время. Пожарных на это шоу хоть приглашают?
benin_papa__ 07 апреля 2018 | 13:46
Сход божественного огня по расписанию?!
Чудо по расписанию...
Воистину чудо))
len56 07 апреля 2018 | 13:56
РПЦ-истинно российский мем...Состоит из двух слов: "россия" и "пи* дец"...