Эксперт: Правящая коалиция Венгрии укрепила свои позиции перед выборами за счет популистской риторики

Правящая коалиция Венгрии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» и Христианско-демократическая народная партия укрепила свои позиции перед выборами за счет эксплуатации популистской риторики. Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» доцент факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Игорь Грецкий.

«ФИДЕС накануне выборов эксплуатирует достаточно популистские темы, и прежде всего миграцию, страх перед мигрантами.(…) И эта риторика усилилась с февраля, когда в нескольких маленьких городках сенсационно одержали победу единые кандидаты от оппозиции, они формально были независимыми, но их поддерживали практически все оппозиционные партии и социалисты, и некоторые даже правые партии», — сказал он.

Грецкий также отметил, что премьер-министр Орбан вместе со своей командой накануне выборов особое внимание уделял тем регионам, где рейтинги ФИДЕС стоят «вровень с объединенной оппозицией, там, где позиции достаточно шаткие».

По мнению эксперта, основной электорат партии ФИДЕС — это «сельская местность и люди с небольшим достатком, люди старшего возраста, которые склонны голосовать за условную стабильность».



«Венгерский электорат голосует за правящую коалицию потому, что Орбан старается создать себе имидж единственного борца за национальные интересы Венгрии. Он поддерживает одновременно достаточно высокий градус напряжения в отношениях и с Брюсселем, и с Вашингтоном, но при этом, при каждом удобном случае старается извлечь выгоды из этого напряжения, то есть, продавая компромиссные решения, в частности, тому же Брюсселю и Москве как можно дороже», — отметил он.

По мнению Грецкого, не стоит ожидать, что Орбан в какой-то момент отойдет от единой внешнеполитической линии Европейского Союза. «Он может уступать в тактических вопросах, идти на тактические компромиссы, например, с той же Москвой, но стратегически Венгрия — это часть Европейского Союза, это на долгосрочную перспективу, и в этом смысле ничего не изменится. Кстати, в Венгрии больше 60% жителей довольны тем, что они являются частью ЕС», — заключил он.

Всеобщие парламентские выборы пройдут 8 апреля в Венгрии.