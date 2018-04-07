В связи с прибытием Благодатного огня в аэропорт «Внуково» введены дополнительные меры безопасности
В связи с прибытием Благодатного огня из Иерусалима в аэропорт «Внуково» введены дополнительные меры безопасности. Об этом сообщила в интервью радиостанции «Эхо Москвы» начальник пресс-службы аэропорта Мария Шаравина.
«Традиционно Благодатный огонь прилетает именно в аэропорт «Внуково», поэтому технологии приема делегации и обеспечение мер безопасности, в том числе противопожарной, конечно же, отработаны нашими службами. Сегодня в связи с приездом большого количества людей в аэропорт у нас вводится дополнительные усиленные меры безопасности», — сообщила она.
Также Шаравина добавила, что в терминале А, где планируется раздача Благодатного огня, будут работать усиленные смены, как сотрудников авиационной безопасности и полиции, так и дополнительная смена отдела пожарной профилактики. Она также отметила, что возле терминала всегда находится пожарный спасательный расчет, а также автомобили скорой помощи.
«Тут достаточные меры, потому что эта технология отработана. Мы примерно понимаем количество людей, которое будет, поэтому каких-то дополнительно сверх мер уже приниматься не будет», — заключила Шаравина.
Комментарии18
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kottigr1 07 апреля 2018 | 12:44
Рать варваров.
Нас - тьма из тьмы.
Царей - послушные холопы.
Сквозняк пустынной Азии
в прорубленном окне Европы.
kotbajune 07 апреля 2018 | 13:00
"В связи с прибытием Благодатного огня в аэропорт «Внуково» введены дополнительные меры безопасности"
Что, пожарные уже наготове?
prutkov100 07 апреля 2018 | 13:20
kotbajune: Что, пожарные уже наготове?
Нет , просто всей охране раздали Zippo , как это было с олимпийским огнем .
gvs 07 апреля 2018 | 12:45
Дополнительные меры ПОЖАРНОЙ безопасности? ))) Огонь то не знает, что он благодатный... )))
cattt 07 апреля 2018 | 12:50
gvs: Ну надож возятся как с писанной торбой, хотя весь мир знает, что фейк!
askol2016 07 апреля 2018 | 12:46
Поосторожнее надо с этими благодатными огнями... Вот в Кемерово - сошел раньше времени - и что получилось?
zloy_sok 07 апреля 2018 | 12:48
Это так опасно?!
alexandro_1961 07 апреля 2018 | 13:10
zloy_sok: Ничего опасного, не потухнет. Это не телевизор, чтобы от стыда сгореть. .
fikus74 07 апреля 2018 | 12:49
Все это "пчеловодство".
world_nail 07 апреля 2018 | 12:49
Мало вся Россия горит. Уссатса будет, если еврейский огонь еврейский же аеропорт спалит.
student_ru_ru 07 апреля 2018 | 12:54
Странно. Так называемый "Благодатный огонь" - это так называемое "Добро?" Тогда от чего его охранять? Оно само должно испепелять всё подкрадывающееся зло вокруг своим ослепительным сиянием.
putin_itogy 07 апреля 2018 | 12:55
Странные, эти православнутые...
Зачем кресалом огонь высекать Чёрти-где в Иерусалиме, и везти его, к Чёрту на кулич...))
Чиркнули бы здесь зажигалкой, Гундяй или Якуня, и вот она- горит..))
Ну туупые...
nikruchev 07 апреля 2018 | 13:08
putin_itogy: Так они, наверное, так и делают. Перед посадкой гасят, а при выходе зажигают. Кому охота из горящего самолёта выпрыгивать?
oppicruss 07 апреля 2018 | 12:55
А оппозиционная придурь будет собирать свои митинги против Благодатного Огня, или только на форумах будет шипеть?
uhovostro 07 апреля 2018 | 12:59
oppicruss: /А оппозиционная придурь будет собирать свои митинги против Благодатного Огня/
Слишком много чести для зажигалки...
sensei54 07 апреля 2018 | 13:00
То говорящую собачку по телеку показывают, то огонь ещё какой-то летит...Волшебная страна.
asyrj 07 апреля 2018 | 13:08
Чё-то я сомневаюсь в благодатном огне...
Иначе он все шубохранилища с нанопылями бы посжигал.
razval74 07 апреля 2018 | 13:13
Пусть Деда Мороза со Снегурочкой под охрану фсошную возьмут, вдруг от огня пострадают.