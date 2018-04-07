"В связи с прибытием Благодатного огня в аэропорт «Внуково» введены дополнительные меры безопасности"

В связи с прибытием Благодатного огня из Иерусалима в аэропорт «Внуково» введены дополнительные меры безопасности. Об этом сообщила в интервью радиостанции «Эхо Москвы» начальник пресс-службы аэропорта Мария Шаравина.

«Традиционно Благодатный огонь прилетает именно в аэропорт «Внуково», поэтому технологии приема делегации и обеспечение мер безопасности, в том числе противопожарной, конечно же, отработаны нашими службами. Сегодня в связи с приездом большого количества людей в аэропорт у нас вводится дополнительные усиленные меры безопасности», — сообщила она.

Также Шаравина добавила, что в терминале А, где планируется раздача Благодатного огня, будут работать усиленные смены, как сотрудников авиационной безопасности и полиции, так и дополнительная смена отдела пожарной профилактики. Она также отметила, что возле терминала всегда находится пожарный спасательный расчет, а также автомобили скорой помощи.

«Тут достаточные меры, потому что эта технология отработана. Мы примерно понимаем количество людей, которое будет, поэтому каких-то дополнительно сверх мер уже приниматься не будет», — заключила Шаравина.