Председатель Госдумы заявил о необходимости поддержать бизнесменов, которые попали под новые санкции США
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости поддержать российских бизнесменов, которые попали под новые санкции США. «Через санкции пытаются помешать как их бизнесу, так и экономическому развитию страны», — сказал Володин.
Между тем, один из фигурантов списка, миллиардер Олег Дерипаска, заявил, что санации не отвлекут его от празднования Пасхи. Основания для внесения в список он назвал смехотворными и абсурдными. Подробные юридические комментарии он пообещал на следующей неделе, когда его адвокаты проанализируют ситуацию.
Комментарии38
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asyrj 07 апреля 2018 | 13:31
Так что это не дерибасок наказали,
а родная власть нас с вами наказывает, дорогие воронежцы.
Вся Россия (вишневый с..) большой Воронеж!
eniro 07 апреля 2018 | 13:40
А Россия не вводит "зеркальный ответ"?
alexander25101977 07 апреля 2018 | 14:04
eniro: Только один зеркальный ответ может дать Россия - не пустить Б. Гейтса отдохнуть в дерёвне "Верхние Писюны".