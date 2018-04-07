Председатель Госдумы заявил о необходимости поддержать бизнесменов, которые попали под новые санкции США

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости поддержать российских бизнесменов, которые попали под новые санкции США. «Через санкции пытаются помешать как их бизнесу, так и экономическому развитию страны», — сказал Володин.

Между тем, один из фигурантов списка, миллиардер Олег Дерипаска, заявил, что санации не отвлекут его от празднования Пасхи. Основания для внесения в список он назвал смехотворными и абсурдными. Подробные юридические комментарии он пообещал на следующей неделе, когда его адвокаты проанализируют ситуацию.