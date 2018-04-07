Русская служба Би-би-си рассказала о причинах отказа в выдаче британской визы племяннице Сергея Скрипаля, Виктории. Она опубликовала отрывок из уведомления властей Великобритании. В документе указывается, что консула смутила цель визита Виктории Скрипаль. «Нет никаких свидетельств тому, что ранее Виктория Скрипаль уже посещала родственников в Великобритании. В настоящее время Сергей Скрипаль не может принимать гостей. Нет уверенности в том, что Юлия Скрипаль хочет этого визита», — говорится в письме из консульского отдела.

Также отмечается, что Виктория Скрипаль не доказала, то у нее есть средства на дорожные расходы и пребывание в стране. В анкете на визу она указала, что нигде не работает, а на вопрос о наличии сбережений, иных доходов или спонсоров ответила отрицательно.