Русская служба Би-би-си рассказала о причинах отказа в выдаче британской визы племяннице Сергея Скрипаля, Виктории
Русская служба Би-би-си рассказала о причинах отказа в выдаче британской визы племяннице Сергея Скрипаля, Виктории. Она опубликовала отрывок из уведомления властей Великобритании. В документе указывается, что консула смутила цель визита Виктории Скрипаль. «Нет никаких свидетельств тому, что ранее Виктория Скрипаль уже посещала родственников в Великобритании. В настоящее время Сергей Скрипаль не может принимать гостей. Нет уверенности в том, что Юлия Скрипаль хочет этого визита», — говорится в письме из консульского отдела.
Также отмечается, что Виктория Скрипаль не доказала, то у нее есть средства на дорожные расходы и пребывание в стране. В анкете на визу она указала, что нигде не работает, а на вопрос о наличии сбережений, иных доходов или спонсоров ответила отрицательно.
Комментарии59
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olegleon 07 апреля 2018 | 12:40
т.е. если не посещал родственников в Британии, то визу не дают?
cap_ 07 апреля 2018 | 12:42
Кстати:
1. Никто из списка 24-х "счастливчиков" во главе с Дерипаской не заявил: Санкции - это честь для меня!
2. Никто из фигурантов списка Форбс не возмутился "несправедливостью" и не выступил в поддержку пострадавших, т.к. не горит желанием присоединиться.
Ггг...
evgolius7 07 апреля 2018 | 12:44
Оказывается, двух покойных морских свинок Скрипаля звали Вова Соловьев и Дима Киселев.
Потому, что они были ужасно прожорливые, вонючие и вечно обгаженные.
jetsam 07 апреля 2018 | 13:09
evgolius7: ну хоть животных оставьте в покое. не смешно.
venezianez49 07 апреля 2018 | 13:12
evgolius7:
А покойного кота называли по старой дружбе Эвголиус Седьмой.
Из-за клички его срочно кремировали.
asyrj 07 апреля 2018 | 13:20
evgolius7: Ну зачем вы свинок обижаете.
Они не отвечают за соловьевых-киселевых и пр. вонючек.
olegleon 07 апреля 2018 | 12:49
cap_: молодец, новобранец. активно начал борьбу с "русской агрессией" ))
serhio_25__ 07 апреля 2018 | 13:35
cap_: ""Никто из списка 24-х "счастливчиков" во главе с Дерипаской не заявил"" - для чего ты так нагло врешь? Слышал Косачев сказал "что это честь".
А бизнесмены такого сказать не могли, потому что не понятно на что распространяются санкции. Распространяются ли эти санкции только на американские активы или на активы во всем мире, где владельцы являются американцы. Например, на вклады только в США или на европейские банки владельцы которых являются американцы.
posta2006 07 апреля 2018 | 12:48
olegleon: У нее нет приглашения родственников. А на туристическую визу денег нет.
olegleon 07 апреля 2018 | 12:55
posta2006: просто "денег нет". т.к. и на спонсорство, и на личные затраты они нужны.
странно то, что у неё не оказалось денег после выступления на ТВ. неужели лоханулась и бесплатно выступила?
aleksey5 07 апреля 2018 | 13:09
olegleon: Может обещали заплатить и не заплатили))
olegleon 07 апреля 2018 | 13:19
aleksey5: вот это вполне возможно.
kryymsdyk 07 апреля 2018 | 13:17
posta2006: ФСБ и тут прокололись - легенду Виктории не сочинили, деньги разворовали.
pauel1964 07 апреля 2018 | 12:49
olegleon: британскую визу вообще трудно получить. А уж на фоне такого скандала все правильно британские власти сделали.
olegleon 07 апреля 2018 | 12:51
pauel1964: это такая шутка? самое сложное это не порезать палец, т.к. нужно проходить сканирование отпечатка.
pauel1964 07 апреля 2018 | 12:55
olegleon: Ну если вы смеялись, можете считать шуткой. Но я вообще не подразумевал ничего смешного. Я, будучи простым смертным, никого не травивший, даже никогда не пытался британскую визу получить. Настолько это у нас нереально. Шенгенскую пожалуйста. А британскую сорри.
olegleon 07 апреля 2018 | 13:04
pauel1964: получал не раз и ту, и другую. никакой разницы. одинаковый набор документов и одинаковые процедуры.
хотя вру. британская дороже ))
так что не бойтесь и подавайте на визу. там есть на что посмотреть. а наскучит в Британии, так в Ирландию можно махнуть. 40 минут лёта и красоты "изумрудного острова" перед Вами.
pauel1964 07 апреля 2018 | 13:07
olegleon: мне уж не по зубам. Но сын пробовал, сказали, даже не суйся. Видимо, у нас с вами разные обстоятельства. Да и гражданство, наверное. имеет значение.
olegleon 07 апреля 2018 | 13:16
pauel1964: гражданство не имеет особого значения. но, в отличие от Шенгена, британцы таки смотрят, как и американцы, на вероятность того, что проситель может остаться. но наличие авиабилетов и бронирование гостиниц лучший вариант. а если ещё и выписку с банковской карты и вклада, то....
главное не бояться, если Вы честно хотите в качестве туриста поехать.
pauel1964 07 апреля 2018 | 13:23
olegleon: в общем денег надо побольше... хорошо бы...
olegleon 07 апреля 2018 | 13:42
pauel1964: это всегда надо. даже если в Британию не ехать ))
pauel1964 07 апреля 2018 | 13:58
olegleon: и опять консенсус! эх, нам бы в дипломаты...
pusin_patriot 07 апреля 2018 | 12:50
olegleon: Если у тебя при этом нет работы, нет сбережений вообще, вот вообще ноль, нет иных доходов и даже любовницы нет с деньгами, о чем ты сам в анкете и рассказываешь, причем и приглашения нет от родственника с заверениями места проживания и содержания, вот что ты там будешь жрать и где жить? У тебя денег ноль! Работы нет, ничего нет.
Тебя наверное и в Киргизию не пустят, там своих лоботрясов хватает.
pusin_patriot 07 апреля 2018 | 12:57
p.s.
Так заполнить анкету - это если есть хоть грамм мозга, значит специально слилась и заполняла специально под отказ в выдаче. Т.е. её за шкирку туда спецура тащила как нештатного агента для сбора сведений, отказать никак не могла чтобы её вообще тут в канаве не закопали, но сыграла на отказ с той стороны, мол что поделаешь, извиняйте, не дали визу и всё.
olegleon 07 апреля 2018 | 13:00
pusin_patriot: человек просто честно заполнил анкету. а "что жрать, где жить", так таких в Британии полно из, скажем мягко, стран восточной Европы, Азии и Африки
pusin_patriot 07 апреля 2018 | 13:06
olegleon: Всех африканцев со всеми азиатами мы рассматривать не будем, мы будем рассматривать каждый отдельный случай. Напишите историю вашего африканца с пруфами - рассмотрим.
По данному же эпизоду, то что ей наверняка заправили бабла с каналов за слив (якобы) звонка, то что вела спецура за суточные и премию под визу для сбора сведений - у неё хватило ума ничего не указать в сбережениях, ибо понимает, что премируют по итогам трубой по башке в подъезде с имитацией ограбления, потому что в общении там, так или иначе, будут моменты не для свидетелей по этому делу.
olegleon 07 апреля 2018 | 13:26
pusin_patriot: а чего их рассматривать то? бомжи бомжами.
и с каких это пор посольство Её Величества даёт ответ день в день? раньше надо было ждать неделю-две после заполнения анкеты. так что денег у неё тогда действительно не было. да и финансовые документы предоставляются не при заполнении анкеты, а при подаче комплекта, если конечно за последний год ничего не изменилось.
да и кузина ей сразу сказала "- Тебе визу никто не даст, Вик.". она же отлично понимала, что властям Британии неподконтрольный свидетель нафиг не нужен
ostapbey 07 апреля 2018 | 13:16
olegleon: та русским росиянам не визу нужно давать.
А в морду!.
Ты соху готовь и орало..И паши пока весна..
А то осенью будешь как стрекоза.. Плясать.
Даже.
nikitin43 07 апреля 2018 | 12:41
тормознули набег пропагандонов фед тв . расеи.
tttyyy 07 апреля 2018 | 12:41
Очередное доказательство того, что у мелкобриташек рыльце в пушку.
eternity88 07 апреля 2018 | 12:48
tttyyy: отсутствие работы, сбережений, иных доходов или спонсоров - основание для отказа в визе в любую страну
tttyyy 07 апреля 2018 | 12:56
eternity88: но у нас же на Западе исключительно проживают великие гуманисты, в отличии от нас ордынцев, так почему же из гуманных соображений не дать возможность тёте встретиться с племянницей.
vladimirgornitsky 07 апреля 2018 | 12:41
"В анкете на визу она указала, что нигде не работает".
Если бы указала место работы, визу тем более не дали бы...
Ее коллегам не то что визы не дают - их из десятков стран высылают.
emoss 07 апреля 2018 | 12:42
Печаль-то какая.
Ну не дали визу.... главный отравленный Скрипаль ее вызывал?
Она что, утку собиралась выносить из-под него?
Ни доходов, ни работы.... седьмая вода на киселе. На кой хрен, спрашивается, она туда собралась? Визу беженца получить под шумок?
ox1 07 апреля 2018 | 13:04
emoss: Визы беженцев только для ЛГБТ, а она никто и ничто.
putin_itogy 07 апреля 2018 | 12:43
Сиди дома в мытищах, сука!....))
protiv777 07 апреля 2018 | 12:55
putin_itogy: Тебя таким родили (аватарка) или Эхо сделало?
putin_itogy 07 апреля 2018 | 13:02
protiv777: Завидуешь, косолапый..? ))
venezianez49 07 апреля 2018 | 13:17
protiv777: "...таким родили ... или ..." .................................................
Это результат коллективного творчества тех и других.
Тут надо было очень постараться.
pusin_patriot 07 апреля 2018 | 12:44
Безработная, без сбережений вообще, без иных доходов, без содержателя какого любовника - "пустите к дяде в Ландоны"? На работу не пробовала устроиться, для начала?
jetsam 07 апреля 2018 | 13:12
pusin_patriot: вы о чапман или о ком?
nds 07 апреля 2018 | 12:46
Никогда не бывала в гостях, нигде не работает, но точно знает о двух морских свинках и коте, про которых спрашивает в тот момент, когда хозяева только-только вышли из комы. Причем сразу у правительства Великобритании. При этом, как говорят, все время на экране. Судя по фото - над обликом каждый раз работают профессиональные визажисты.
aleksey5 07 апреля 2018 | 13:20
nds: конечно профессиональные, ты попробуй с майора ФСБ, условного Ивана Ивановича, сделай агента с позывным "Племянница".
protiv777 07 апреля 2018 | 12:50
Видно не до конца все бриты просчитали, раз закрутились как уж на сковородке.
А вообще как они могут пустить ее? К кому она поедет? С большой долей вероятности, что Скрипали давно уже кремированы как и их котик.
hagana 07 апреля 2018 | 12:51
А пятой причиной послужила фотография ! С добром с таким выражением лица не ездят !!
muller777 07 апреля 2018 | 12:56
гнать нищебродку обратно в урюпинск
curhatuy6 07 апреля 2018 | 12:58
Чудеса в решете! Британия снизошла до объяснения отказа. Радуйся "племянница"! Попала в число избранных:)))
pepetz 07 апреля 2018 | 12:58
По-моему отказ в визе никак не комментируется.
konformist 07 апреля 2018 | 12:58
чисто английский пиратский подход: что с неё взять, кроме анализов? А то, что сестра помирает - им, гадёнышам, до лампочки!!! И эти сволочи ещё учат нас жить?
apels 07 апреля 2018 | 13:02
Вот правду писать надо! Написала бы, что по работе и на средства МИД, может и пустили бы :)
buzukin939 07 апреля 2018 | 13:05
Эти отравители англичайники - лживые мандавошки, в чем только что расписались. Вот нисколько не удивлюсь, если эти дауны из Портон-Дауна по распгильздяйству перетравят половину страны - впрочем, не жалко. Чего их, козлов, жалеть? Разве што невинную голодом заморенную кошечку... Пусть утилизируют козлов, когда смогут заплатить за работу :)
compare 07 апреля 2018 | 13:07
с такими "данными",могут только в какую-нибудь,"вануату" пустить. и то,с прицелом на "тушку" просителя))))
jetsam 07 апреля 2018 | 13:15
@В анкете на визу она указала, что нигде не работает,@
это временно и в прошлом.
она в штате кисельТВ. `Англицкий отдел. и, на пол-ставки, в фсб.
+ будет выдвинута депутатом, воронеж согласен.
asyrj 07 апреля 2018 | 13:17
Обидели гэбнючиху, визу не дали.
echo_shar 07 апреля 2018 | 13:22
Терезке и Борюсику очень не понравился разговор сёстр по телефону, где говорится о том, что с "папой все ОК и он отдыхает"... ))
ostapbey 07 апреля 2018 | 13:25
echo_shar: jetsam: а Пусику и Медведюсику понравились!!!
Так что пока НИЧЬЯ?
даже..
echo_shar 07 апреля 2018 | 13:30
ostapbey:
Ну да. России понравилось, что Скрипали живы, а Борюсик и Терезка предпочли бы, чтобы померли и Скрипали и полицейский. Даже.
jetsam 07 апреля 2018 | 13:46
echo_shar: странный народ, эти бриты...
так им нужно,( согласно вою наших портянок) чтобы скрипали дали дуба,
что изо всех сил вытаскивали их из комы.. зачем?
вон мы спасали магницкого, спасали,
он нам, кровь из носу, нужен был живым,
а он, сцука, сам себя убил...
а тут все наоборот - нужны мертвые скрипали
и их вытягивают с того света.
* что-то теория методичка за 11.80 не вяжется. как и вся методичка.
ну, дык, чего ждать за 11.80...
ostapbey 07 апреля 2018 | 13:23
В анекте в графу " род занятий " она честно указала что нигде не работает???
Отказали, потому что сия дева хочет и в Англии найти место для работы по своей специальности?
И жить в Лондоне она хочет как Абрамович, тоже не имеющий ни сбережений, ни иных источников дохода?
В скромности однако не откажешь..
Даже..