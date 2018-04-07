"В Канаде разбился автобус, в котором ехала юниорская хоккейная команда Хамболдт Бронкос

Автобус столкнулся с грузовиком. Погибли 14 человек, находившихся в автобусе, в том числе, водитель. Еще 14 человек доставлены в больницу. Трое в критическом состоянии. В команде Хамболдт Бронкос играют хоккеисты в возрасте от 16 до 21 года.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил сочувствие родственникам погибших и пострадавших.