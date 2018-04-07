В Канаде разбился автобус, в котором ехала юниорская хоккейная команда Хамболдт Бронкос
Автобус столкнулся с грузовиком. Погибли 14 человек, находившихся в автобусе, в том числе, водитель. Еще 14 человек доставлены в больницу. Трое в критическом состоянии. В команде Хамболдт Бронкос играют хоккеисты в возрасте от 16 до 21 года.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил сочувствие родственникам погибших и пострадавших.
Комментарии10
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perestarok 07 апреля 2018 | 12:43
"В Канаде разбился автобус, в котором ехала юниорская хоккейная команда Хамболдт Бронкос
Автобус столкнулся с грузовиком…"
Грузовик, естественно, был с российскими номерами.
hysteria 07 апреля 2018 | 12:45
perestarok:Нет, пррсто водитель пил русскую водку.
perestarok 07 апреля 2018 | 12:48
hysteria: "Нет, пррсто водитель пил русскую водку."
За это надо добавить санкций.
serhio_25__ 07 апреля 2018 | 13:29
perestarok: Сочувствую канадцам.
Но где все хомяки, которые после каждой трагедии в России поливают нашу страну дерьмом и требуют отставки президента?
serg2010 07 апреля 2018 | 12:51
Где уголовное дело с посадкой 10 человек? Надо ставить вопрос об отставке президента.
polba 07 апреля 2018 | 12:53
serg2010: У них нет президента. Канадой управляет премьер-министр, назначенный представителем (генерал-губернатором) британской короны.
jetsam 07 апреля 2018 | 13:07
polba: в методичке написано президент - значит президент.
r88w556xl4 07 апреля 2018 | 13:29
jetsam: Так что, будешь требовать отставки премьер-министра, который не следит за автобусами? Премьер-министр же ответственен за всё, происходящее в стране. В таком же колюче в твоей методичке про Путина написано, верно?
nathare 07 апреля 2018 | 12:51
Жалко молодых ребят. Сочувствую их родным. А тот, кто пытается съязвить по поводу этой трагедии, просто сволочи
gorodovoi 07 апреля 2018 | 12:56
nathare: Язвить можно только после гибели российских детей.