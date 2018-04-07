В Улан-Удэ группа школьников избила сверстника, который страдал эпилепсией
По рассказам очевидцев, это были ученики 3 класса и один 4-классник. Мальчика били кулаками по голове и пинали ногами. Все дети были явно из благополучных семей. На вопрос, зачем они это сделали, школьники ответили: «Он матерился». В пресс-службе МВД по Бурятии начали проверку. Там отметили, что ни родители, ни очевидцы с заявлением в полицию не обращались.
Администрация школы ситуацию пока не прокомментировала.
Комментарии35
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cap_ 07 апреля 2018 | 12:34
Сегодня с утра внимательно ещё раз прочитал положения санкций США в отношении друзей Пуйла.
Реально, отличные санкции, конкретно расписанно кому и сколько шелбанов отвесят.
Но, маловато будет. Где Абрамович, Усманов, Потанин, Медведев.
Может позже?
olegleon 07 апреля 2018 | 12:42
cap_: о! ещё один зарегился. у вас там набор прошёл??
yuxs 07 апреля 2018 | 12:56
olegleon: Так только у вас "птенцов пригожинских" проверку на лояльность проходят.
jacknichols 07 апреля 2018 | 13:01
olegleon: о своей конторе побеспокойся, портянка пригожинская.
Шефа ждут не лучшие времена.
olegleon 07 апреля 2018 | 13:08
jacknichols: yuxs: молодцы! все на защиту и поддержку новобранца !!
drgonish 07 апреля 2018 | 13:08
cap_:
[Но, маловато будет. Где Абрамович, Усманов, Потанин, Медведев. ]
:)) Чубайса не забыл? Малолетние "интеллектуалы" все никак не поймут, против кого реально вводятся антироссийские санкции.
meister_luvin 07 апреля 2018 | 12:34
это и есть та легендарная высокая духовность, выражаенная накануне Пасхи ?
dunai10 07 апреля 2018 | 12:43
meister_luvin: это и есть та легендарная высокая духовность, выражаенная накануне Пасхи ?
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Эка, какой Вы забывчивый. Перед Пасхой была ещё Страстная Пятница.
fikus74 07 апреля 2018 | 12:53
meister_luvin: это подготовка к распятию
ansata 07 апреля 2018 | 13:01
meister_luvin: Она самая.
tks 07 апреля 2018 | 12:47
Тупая звериная злоба - вот Главная "Скрепа" путлеровского режима.
cap_ 07 апреля 2018 | 12:58
Росгвардия потратит более 18 миллионов на разработку газовых боеприпасов для пресечения массовых беспорядков.
Прочитали?
Перечитайте ещё раз. Эта русо-власть не просто воры. Из украденных у вас денег они купят газы, чтобы вас же ими убивать, когда доведут до отчаяния.
drgonish 07 апреля 2018 | 13:56
cap_:
[они купят газы, чтобы вас же ими убивать]
Шизик ни шизике шизиком погоняет.
Да и зачем покупать дорогие газы, эффективность которых ниже плинтуса, когда есть экономические реформы, опробованные еще при Ельцине?
bratec_kot 07 апреля 2018 | 12:49
Дети бывают жестоки потому что не понимают порой какую боль причиняют. А что толпой - так это теперь норм(((
bakero 07 апреля 2018 | 12:50
Это стандарт! Называется толерантность по-русски. На этой неделе пропагандисткий канал Москва 24 https://www.m24.ru/videos/video/02042018/171048
рассказывал о том, что 15-летнего подростка избили до полусмерти в Нижнем Новгороде, за то, что он носил "неправильную одежду". Рекомендую всем посмотреть!
don_ballon 07 апреля 2018 | 12:51
Улан-Удэ? Это родина Сергея Кожугетовича, што ли? Высоконравственные там школяры, мата не переносят. Ну и классическое-трое на одного, который послабее. С детства, так сказать, усваивать российские порядки.
jacknichols 07 апреля 2018 | 12:54
don_ballon: не, Шойгу из Тывы (Тувы).
vladimirgornitsky 07 апреля 2018 | 12:51
Я помню такой случай в моей школе, в давние советские времена. Побили мы своего одноклассника в пятом классе. Он был не эпилептик, а, как я теперь представляю, по нынешним понятиям был гиперактивный, и в итоге плохо вел себя на уроках, мешал учителям. Побили мы его не сильно, пару-тройку раз портфелями по спине стукнули. И спровоцировала нас на это классная, хотя, конечно, прямых призывов бить не было.
fikus74 07 апреля 2018 | 12:51
А все это потому что путин не подарил им по собаке.
irinakingsize1 07 апреля 2018 | 12:51
А как вы думали, каких детей воспитают отцы, идущие убивать в другую страну?
lthmvjrhfn1 07 апреля 2018 | 13:53
irinakingsize1:
а как поживает тот тягловый ишак которого ты зовёшь папой?
jacknichols 07 апреля 2018 | 12:51
Подрастает поколение боевых бурят.
drtomsky 07 апреля 2018 | 12:55
Подрастают новые танкисты из Бурятии.
che21 07 апреля 2018 | 12:57
Достойная смена подрастае бурятским ублюдкам ,- танкистам зажаренным в Украине
master_superanalitik 07 апреля 2018 | 13:00
плаав
вав
аыва
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jetsam 07 апреля 2018 | 13:02
ссср. 1968-70. москва. останкино. я еще в школу не ходил.
у нас во дворе был парень-переросток - синдром дауна (но тогда так не называли).
моя мама говорила - у него одна мать, работает уборщицей, ей тяжело.
и говорила мне - поиграй с ним, ему не повезло, не обижай.
я никогда не слышал, чтобы его назвали дебилом, дураком. идиотом..
дети жестокие. "жиртряс\жиртрес" - часто к толстым слышал. к нему - нет.
* думаю, что и другие матери говорили своим "ему не повезло, не обижай".
обычные дети. обычные семьи. обычный двор. но - другая страна.
boltzmann_ 07 апреля 2018 | 13:09
jetsam: тогда, конечно, не было такой пропаганды бандитизма, как сейчас идет по НТВ и др. каналам
jetsam 07 апреля 2018 | 13:29
была другая пропаганда :)
хорошо помню "плохо живем - зато нет войны".
в этом смысле ничего не изменилось - отмазка та же "нет войны".
только дубинкой тогда не размахивали.
payalnick 07 апреля 2018 | 13:02
Подумаешь,мальчика побили. Читал вон,за границей мальчика распяли. И негров там линчуют
curhatuy6 07 апреля 2018 | 13:03
Тем, кто умеет читать. Уильям Голдинг "Повелитель мух". Детская жестокость (страшная в исполнении) была ВСЕГДА. В любое время, в любой стране, в любом детском коллективе:(((
bakero 07 апреля 2018 | 13:21
curhatuy6: Только у Голдинга действие происходит в замкнутом сообществе, на острове... у нас особый случай и называется нетерпимость- это в т.ч. результат работы киселева, соловьева и деградации "элиты". И как ни странно все эти ... объединились вокруг одного вашдя, при очевидно, что у них при этом происходит когнитивный диссонанс:
https://www.youtube.com/watch?v=UH9VdaNjpnY
https://www.youtube.com/watch?v=ks9oADZnSGQ
penderezky 07 апреля 2018 | 13:04
Это показатель бездуховности РФ. Это на западе невозможно. Форест Гамп это не про это!
jetsam 07 апреля 2018 | 13:33
penderezky: ссылаться, как доказательство, на ИХ фильмы об ИХ проблемах - круто.
тогда сошлитесь уж на "Метро 2033" - как-то ближе...
polba 07 апреля 2018 | 13:09
Ну когда уже Эхо начнёт писать о том, как в подготовительной группе мухосранского детссада мальчик дёрнул девочку за косичку (домогательства жеж!!!)?
oneoretwo 07 апреля 2018 | 13:14
"Мы все воспитаны Тулеевым (читай - РЕЖИМОМ плешивого едра* ), он нас вырастил. "(С)
*-add.