В Улан-Удэ группа школьников избила сверстника, который страдал эпилепсией

По рассказам очевидцев, это были ученики 3 класса и один 4-классник. Мальчика били кулаками по голове и пинали ногами. Все дети были явно из благополучных семей. На вопрос, зачем они это сделали, школьники ответили: «Он матерился». В пресс-службе МВД по Бурятии начали проверку. Там отметили, что ни родители, ни очевидцы с заявлением в полицию не обращались.

Администрация школы ситуацию пока не прокомментировала.