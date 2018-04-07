Тысячи христиан ожидают сегодня в Иерусалиме схождения Благодатного огня

На сайте НТВ сообщается, что это произойдет в 13:15, и будет прямая трансляция.

В этой церемонии нет ничего божественного, — рассказал в интервью израильскому телеканалу «Хадашот 2» настоятель Храма Гроба Господня от Армянской патриархии Самуил Агоян.

-Они берут связку свечей и зажигают их от масляной лампы. Потом выходят наружу и раздают свечи людям, как будто это священный огонь. Я присутствовал при этом три раза, и чуда не происходило. Господь творит чудеса, но не на потеху публике. Он делает их тогда, когда это действительно нужно

Схождение Благодатного огня – ежегодная церемония, которая проводится в храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне Пасхи. От огня зажигают лампады, которые потом развозят в другие города и страны.