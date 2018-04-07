Тысячи христиан ожидают сегодня в Иерусалиме схождения Благодатного огня
На сайте НТВ сообщается, что это произойдет в 13:15, и будет прямая трансляция.
В этой церемонии нет ничего божественного, — рассказал в интервью израильскому телеканалу «Хадашот 2» настоятель Храма Гроба Господня от Армянской патриархии Самуил Агоян.
-Они берут связку свечей и зажигают их от масляной лампы. Потом выходят наружу и раздают свечи людям, как будто это священный огонь. Я присутствовал при этом три раза, и чуда не происходило. Господь творит чудеса, но не на потеху публике. Он делает их тогда, когда это действительно нужно
Схождение Благодатного огня – ежегодная церемония, которая проводится в храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне Пасхи. От огня зажигают лампады, которые потом развозят в другие города и страны.
Комментарии5
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cattt 07 апреля 2018 | 12:18
Во дебилы, не могут от зажигалки поджечь.
ha12raz 07 апреля 2018 | 12:25
Такое же чудо, как вставшая с колен РФ......чиркнуть спичкой и наврать с три короба.
rampa 07 апреля 2018 | 12:29
а почему благодатный огонь сегодня, когда Христос еще на кресте?
petrovich_spb 07 апреля 2018 | 12:31
Интересно, кто выиграет тендер? Zippo или Cricket?))
rena1960 07 апреля 2018 | 12:31
Хороший,православный праздник...,только после него...на следующий день начинается обычная российская действительность...