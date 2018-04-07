Жители Норвегии приняли звук сирены за сигнал о начале войны с Россией
Произошло это в ночь на субботу.
Ночная сирена прозвучала в городе Вадсё, где проживает чуть более 6 тысяч человек. Сигнал тревоги включился в 23.50 и продолжался достаточно долго, чтобы успеть напугать людей, многие из которых уже спали. Пункт управления находился на старой пожарной станции, ее владелец смог отключить звук только через 15 минут. За это время обеспокоенные местные жители несколько раз обращались в полицию с вопросом, не началась ли война с «восточным соседом», то есть с Россией, передает норвежская телерадиокомпания NRK.
В силовых структурах связались с военными и выяснили, что никакой опасности нет, после чего в полиции успокоили людей. Однако причину, по которой сработала сирена, называть не стали. Сообщить ее обещали после проведения расследования, отметил офицер полиции Йан-Олав Шельберг.
С набережной города Вадсё видно территорию Россию.
Комментарии10
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zolingen 07 апреля 2018 | 12:09
Да уж,репутация дело такое. Создание такой репутации- настоящая победа российского мида.
kottigr1 07 апреля 2018 | 12:15
zolingen: Финны, в отличии от норгов знают что делать в этом случае.. Им повезло в своё время вырваться из "тюрьмы народов" и свою Свободу они готовы отстаивать с оружием в руках.. 250 000 сталинских чудо-богатырей с 1939 по 1940 годы прочувствовали это на своей шкуре...
mymymy 07 апреля 2018 | 12:28
kottigr1: Жители Вадсё за 15 минут достали хлеб-соль и цветы, чтобы встречать восточного соседа?
ansh 07 апреля 2018 | 12:16
zolingen: Бери выше. Гениалиссимуса.
andreyoo 07 апреля 2018 | 12:16
До чего ЗомбоТВ довело норвежских обывателей!
ramen 07 апреля 2018 | 12:18
Такая вот у РФ репутация...
Как бы ни вопили сивушные пидриоты.
monterado_ancona_marche 07 апреля 2018 | 12:19
Сами сняли сериал "Оккупированные", сами бздите теперь...)))
Сама подумала - сама обиделась...
zorro89 07 апреля 2018 | 12:21
Жертвы пропоганды
dyymm 07 апреля 2018 | 12:22
"Жители Норвегии приняли звук сирены за сигнал о начале войны с Россией" - некоторые на всякий случай вывесили заранее приготовленные российские флаги...
bakero 07 апреля 2018 | 12:34
Теперь все россияне узнают, где находится Вадсё...advertising,advertising,advertising