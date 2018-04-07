Жители Норвегии приняли звук сирены за сигнал о начале войны с Россией

Произошло это в ночь на субботу.

Ночная сирена прозвучала в городе Вадсё, где проживает чуть более 6 тысяч человек. Сигнал тревоги включился в 23.50 и продолжался достаточно долго, чтобы успеть напугать людей, многие из которых уже спали. Пункт управления находился на старой пожарной станции, ее владелец смог отключить звук только через 15 минут. За это время обеспокоенные местные жители несколько раз обращались в полицию с вопросом, не началась ли война с «восточным соседом», то есть с Россией, передает норвежская телерадиокомпания NRK.

В силовых структурах связались с военными и выяснили, что никакой опасности нет, после чего в полиции успокоили людей. Однако причину, по которой сработала сирена, называть не стали. Сообщить ее обещали после проведения расследования, отметил офицер полиции Йан-Олав Шельберг.

С набережной города Вадсё видно территорию Россию.