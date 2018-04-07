Американские власти освободили под залог в 50 тысяч долларов ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора
Он был задержан за нападение на автобус, в котором находился российский боец Хабиб Нурмугамедов. Макгрегор разбил в автобусе стекла, кинув в них металлическое ограждение. В результате пострадали два бойца. Их выступление отменили.
Причиной нападения, предположительно, стал конфликт между Нурмугамедовым и спарринг-партнером Макгрегора Артемом Лобовым. В результате Лобов также не будет участвовать в турнире.
Комментарии3
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olegleon 07 апреля 2018 | 12:10
Canada crash: 14 killed as junior hockey team's bus and lorry collide (ВВС)
At least 14 people killed in crash involving Canadian junior hockey team (CNN)
Американские власти освободили под залог.... (Эхо Москвы)
osho___ 07 апреля 2018 | 12:27
olegleon: Портянка на англицком , чтобы поднять свою квалификацию тролля, пытается впарить новость о гибели канадских юношей-хоккеистов в единоборства смешанных боёв UFC , чтобы бы самоутвердиться среди своей шоблы.
petrovitchcolyan 07 апреля 2018 | 12:25
Дикие люди ...
Дети гор.