Арестованный совладелец группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов переведен в камеру с холодильником и телевизором
Арестованный совладелец группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов, который содержится в СИЗО «Лефортово», переведен в камеру с телевизором. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы по контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы Иван Мельников.
«Вчера представители ОНК посетили Зивудина Магомедова в СИЗО Лефортово. Его перевели из камеры карантинного отделения. Теперь он содержится с сокамерником, в камере есть холодильник и телевизор. Никаких конфликтов нет, Магомедов уже не жалуется на условия содержания, ему были переданы необходимые вещи», — сказал он.
Мельников отметил, что для Магомедова было очень важно посмотреть трансляцию боя Хабиба Нурмагомедова, который будет проходить сегодня в США. «Так как он очень переживает за Хабиба — он (Магомедов) является его другом — поэтому было важно, чтобы в камере был телевизор и возможность его настроить на Матч ТВ», — сообщил он.
Мельников добавил, что арестованный брат Зиявудина Магомед Магомедов пока остается в карантинной камере. «Ему уже передали продукты и вещи. На условия содержания он не жаловался», — заключил он.
Как сообщалось, Тверской суд Москвы отправил под арест владельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также главу компании «Интэкс» Артура Максидова по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Им инкриминируется создание организованного преступного сообщества, мошенничество и особо крупная растрата. Свою вину они не признают.
Комментарии10
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kottigr1 07 апреля 2018 | 12:11
В тюрьме все заключенные равны, но есть и те кто ровнее...
nikto_nikak 07 апреля 2018 | 12:26
kottigr1: А как же! Магомедовы, Ахметовы, Исмаиловы, Абрамтюняны и т.д - он все равнее равных, поскольку их ждет по 70 девственнниц....
astet 07 апреля 2018 | 12:12
Так вот почему россияне голосовали за Путина!
Даже в тюрьмах отец родной
устраивает комфортную жизнь для уголовников!!!
Правда,
недовольных его демократией
мочит по чёрному,
нередко до смерти...
podwodnik 07 апреля 2018 | 12:13
"...в камеру с холодильником и телевизором...".
Какую долю и в чём ещё надо отдать за посудомоечную машину и кофеварку?
profi1962 07 апреля 2018 | 12:16
Он руководит этой фирмой за которую выступает Хабиб. Он его спонсор. Естественно, но а другие тоже хотят посмотреть и что? Не страна, а цирк с коням. Что хотят то и делают, кому то можно, кому то нельзя.
nata_roo 07 апреля 2018 | 12:18
Похуже, чем у Олежи Навального - из того, что нам сообщают. И сильно похуже в реальности.
leoch 07 апреля 2018 | 12:19
-предлагаю, перевести его в холодную камеру но с телевизором.
Впрочем будем гуманными, человек все же -телевизор надо убрать!
hemacon 07 апреля 2018 | 12:26
А по какой статье сидят "холодильник" и "телевизор"?
don_ballon 07 апреля 2018 | 12:29
Ну, в этой отдельно взятой камере холодильник точно не проиграет телевизору. Интересно, что условия содержания обратно пропорциональны сумме предъявленного. Пример-Малобродский. Ему же карманную мелочь предъявили в сравнении с братьями-мусульманами.
galina6837 07 апреля 2018 | 12:34
"Было очень важно посмотреть трансляцию боя..."
Женской части СИЗО очень важно посмотреть Великолепный век... Куда обращаться?
И как правильно настроить холодильник на сериал для другой половины камеры ?
И желательно предоставить камеру с феном и эллиптическим тренажером...Очень важно.