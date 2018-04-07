Арестованный совладелец группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов переведен в камеру с холодильником и телевизором

Арестованный совладелец группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов, который содержится в СИЗО «Лефортово», переведен в камеру с телевизором. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы по контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы Иван Мельников.

«Вчера представители ОНК посетили Зивудина Магомедова в СИЗО Лефортово. Его перевели из камеры карантинного отделения. Теперь он содержится с сокамерником, в камере есть холодильник и телевизор. Никаких конфликтов нет, Магомедов уже не жалуется на условия содержания, ему были переданы необходимые вещи», — сказал он.

Мельников отметил, что для Магомедова было очень важно посмотреть трансляцию боя Хабиба Нурмагомедова, который будет проходить сегодня в США. «Так как он очень переживает за Хабиба — он (Магомедов) является его другом — поэтому было важно, чтобы в камере был телевизор и возможность его настроить на Матч ТВ», — сообщил он.

Мельников добавил, что арестованный брат Зиявудина Магомед Магомедов пока остается в карантинной камере. «Ему уже передали продукты и вещи. На условия содержания он не жаловался», — заключил он.

Как сообщалось, Тверской суд Москвы отправил под арест владельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также главу компании «Интэкс» Артура Максидова по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Им инкриминируется создание организованного преступного сообщества, мошенничество и особо крупная растрата. Свою вину они не признают.