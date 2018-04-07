The Enquirer: За атакой на интернет-провайдеров по всему миру могут стоять хакеры, связанные с российскими властями

За недавней атакой на оборудование интернет-провайдеров по всему миру могут стоять хакеры, связанные с российскими властями. Во всяком случае, на это указывает профильное издание The Enquirer.

Волна хакерской активности исходит от взломщиков, связанных с российским правительством и группировкой Dragonfly. Так ее называют специалисты антивирусной компании Symantec. Связанные с Россией хакеры обрушивают интернет благодаря уязвимости в коммутаторах и роутерах Cisco. Это один из крупнейших мировых производителей сетевого оборудования. IT-специалисты отмечают, что заблокированными оказываются отдельные сектора сети или даже целые провайдер. Для получения доступа к роутерам хакеры используют уязвимость в программе, которая позволяет дистанционно модифицировать конфигурацию оборудования. В ходе атаки конфигурацию просто стирают. На тысячах мониторов пользователей по всему миру о последствиях хакерского проникновения пользователям сообщает полноэкранное сообщение PWNED, — «вас поимели», и изображение американского флага. Специальный бот по-прежнему атакует все роутеры, к которым может получить доступ. Cisco уже выпустила патч для устранения уязвимости, но применили его далеко не все. Угроза может затронуть свыше 8 миллионов компьютеров.

Самыми известными атаками, за которыми как считается стояли российские хакеры из группировки Dragonfly, считают также вторжения системы управления инфраструктурой электростанций в США, Канале и Турции.