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12:00, 07 апреля 2018

The Enquirer: За атакой на интернет-провайдеров по всему миру могут стоять хакеры, связанные с российскими властями

За недавней атакой на оборудование интернет-провайдеров по всему миру могут стоять хакеры, связанные с российскими властями. Во всяком случае, на это указывает профильное издание The Enquirer.

Волна хакерской активности исходит от взломщиков, связанных с российским правительством и группировкой Dragonfly. Так ее называют специалисты антивирусной компании Symantec. Связанные с Россией хакеры обрушивают интернет благодаря уязвимости в коммутаторах и роутерах Cisco. Это один из крупнейших мировых производителей сетевого оборудования. IT-специалисты отмечают, что заблокированными оказываются отдельные сектора сети или даже целые провайдер. Для получения доступа к роутерам хакеры используют уязвимость в программе, которая позволяет дистанционно модифицировать конфигурацию оборудования. В ходе атаки конфигурацию просто стирают. На тысячах мониторов пользователей по всему миру о последствиях хакерского проникновения пользователям сообщает полноэкранное сообщение PWNED, — «вас поимели», и изображение американского флага. Специальный бот по-прежнему атакует все роутеры, к которым может получить доступ. Cisco уже выпустила патч для устранения уязвимости, но применили его далеко не все. Угроза может затронуть свыше 8 миллионов компьютеров.

Самыми известными атаками, за которыми как считается стояли российские хакеры из группировки Dragonfly, считают также вторжения системы управления инфраструктурой электростанций в США, Канале и Турции.

Комментарии

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vsexnezabanite 07 апреля 2018 | 12:03

а за всемирным потопом?

danko_swinja 07 апреля 2018 | 12:08

vsexnezabanite: Тереза мей чекнулась. Скоро в своей кровате хакеров увидит. Что то санкции не помогают.

stebinmaku 07 апреля 2018 | 12:12

Виртуальный червячок вам загрузит "новичок", ваш расширится зрачок и опустится стручок..

danko_swinja 07 апреля 2018 | 12:13

stebinmaku: за такие стишки тебе надо головку оторвать.

stebinmaku 07 апреля 2018 | 12:20

danko_swinja
Свинью на пятаки порубим, а её сердце Данко отдадим.. ))

kottigr1 07 апреля 2018 | 12:33

danko_swinja:
Рать варваров.
Нас - тьма из тьмы.
Царей - послушные холопы.
Сквозняк пустынной Азии
в окно Европы.

cap_ 07 апреля 2018 | 12:22

Благодаря американским санкционным спискам, русские хотя бы узнали, кто на самом деле правит РФией вместо декоративной думы и правительства...

evgolius7 07 апреля 2018 | 12:34

Малоизвестный факт:
Протяжённость магистральных трубопроводов в России (250 тыс км) ровно в пять раз превышает протяженность федеральной автодорожной сети (50 тыс км).

cattt 07 апреля 2018 | 12:04

Гадить в тихую - почерк Гебе.

cattt 07 апреля 2018 | 12:06

cattt: Рыцари плаща и кинжала не плохо освоились с новыми технологиями, но наглость и тупость остались прежними

rifles 07 апреля 2018 | 12:09

Есть хоть одно место в мире,где не нагадил питерский гопник?

danko_swinja 07 апреля 2018 | 12:10

cattt: хакеры тебе на красной площади в штаны насрали. И в шляпу.

olegleon 07 апреля 2018 | 12:05

опять "хайли лайкли"?

и что это за "в США, Канале и Турции." ? в панамском канале или в Ла-Манше??

cockeyed 07 апреля 2018 | 12:11

olegleon: ...а везде где бы не случилось чего уши русских хакеров торчат с Путиным.

snips 07 апреля 2018 | 12:19

cockeyed: русские хакеры это как ацтеки ядерщики )) россияне может и славяне в каком то колличестве но отнюдь не русские у них даже в паспорте нет слова русский

rampa 07 апреля 2018 | 12:06

а кто нападает на тольяттинскую "Инфоладу"? На прошлой неделе два раза интернет вырубался на три-четыре часа

gригорьич 07 апреля 2018 | 12:07

На всякого хитрого хакера найдётся Болтон с резьбой

cockeyed 07 апреля 2018 | 12:09

Ебстественно рюские хайкеры рукавадимые Воф Пу Тином - я ето сам лично видел и магу патвертить пад присякой турецкому султану.

oppicruss 07 апреля 2018 | 12:12

И снег все никак не растает, так что подъехать к даче затруднительно-мы то с вами знаем, что за этим российские власти стоят и лично Путин! Но мы на страже-и если что, сразу мотанем на оппозиционный митинг протеста!

y3emen1 07 апреля 2018 | 12:18

oppicruss: Не, путин виноват, что у вас дачи есть, но он это уже начал исправлять.

prade 07 апреля 2018 | 12:23

Пора уже вводить пожизненное заключение за масштабные хакеркские атаки.

drgonish 07 апреля 2018 | 12:24

[за..... могут стоять хакеры, связанные с российскими властями]

Шутка повторенная дважды, становиться глупостью.
Глупость повторенная трижды становится замечательным
анекдотом.

andreyoo 07 апреля 2018 | 12:25

А за снегопадом на Аляске однозначно стоит российское посольство в Антарктиде!

starsbo 07 апреля 2018 | 12:27

Да......видно Моська так сильна, что может лаять на слона.... Срочно увеличить военный бюджет! Необходимо увеличить калибр противомоськиных ружей !

starsbo 07 апреля 2018 | 12:31

....а российские власти полностью связаны с Лондоном, Майами, Ниццей. Там их дети , деньги, штаб квартиры. США необходимо нанести упредительный ядерный удар по этим скопищам преступников и их выродков.

rus095 07 апреля 2018 | 12:33

Русские хакеры настолько хороши, что не оставляют никаких следов и найти их невозможно- именно по отсутствию следов и доказательств весь либерастный мир утверждает,что это работа русских.

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