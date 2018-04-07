Миллиардер Зиявудин Магомедов в СИЗО Лефортово переведен в камеру с холодильником и телевизором

Об этом ТАСС сообщили в ОНК, члены которой посетили арестованных братьев Магомедовых в СИЗО. Они отметили, что Зиявудин Магомедов болеет за российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмугамедова и очень хотел посмотреть трансляцию его поединка с американцем Элом Яквинтой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата в Нью-Йорке.

Компания Магомедова «Сумма» спонсировала турниры боев смешанного стиля. Брат Зиявудина, Магомед, пока остается в карантинной камере.