Миллиардер Зиявудин Магомедов в СИЗО Лефортово переведен в камеру с холодильником и телевизором
Об этом ТАСС сообщили в ОНК, члены которой посетили арестованных братьев Магомедовых в СИЗО. Они отметили, что Зиявудин Магомедов болеет за российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмугамедова и очень хотел посмотреть трансляцию его поединка с американцем Элом Яквинтой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата в Нью-Йорке.
Компания Магомедова «Сумма» спонсировала турниры боев смешанного стиля. Брат Зиявудина, Магомед, пока остается в карантинной камере.
Комментарии7
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starsbo 07 апреля 2018 | 11:35
А гарем разместят в соседней камере.
astet 07 апреля 2018 | 11:59
starsbo: и там же сауну!
nikto_nikak 07 апреля 2018 | 11:53
Это что за честь такая? И где эти сраные ревнивцы свобод, что проверяли СИЗО и не нашли камер с холодильниками и телевизорами?
gregor 07 апреля 2018 | 11:53
Пока всё , Сечин и Ко , у них не отнимет ,не выпустят из темницы .
Надо пополнять фонды бабушкикабаевой .
rena1960 07 апреля 2018 | 11:58
Охренеть...правовая система в РФ:кто-то...в камеру с уголовниками...,а кто-то...в камеру с телевизором и холодильником...
А,ну,да...с первых-хрен что поимеешь...,а вот со вторых-бюджет РФ пополнится...,если будут разумными....
trender 07 апреля 2018 | 11:59
- порт + телевизор с холодильником
aldroin 07 апреля 2018 | 12:01
"... очень хотел посмотреть трансляцию его поединка с американцем Элом Яквинтой ..."
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Ну, в этом случае и холодильник обязательно нужен. Как же смотреть спортивную ТВ-трансляцию без холодненько пивка?