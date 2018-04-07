Американские власти освободили под залог в 50 тысяч долларов ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора
Он был задержан за нападение на автобус, в котором находился российский боец Хабиб Нурмугамедов. Макгрегор разбил в автобусе стекла, кинув в них металлическое ограждение. В результате пострадали два бойца. Их выступление отменили.
Причиной нападения, предположительно, стал конфликт между Нурмугамедовым и спарринг-партнером Макгрегора Артемом Лобовым. В результате Лобов также не будет участвовать в турнире.
Комментарии4
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murad_manapov 07 апреля 2018 | 11:49
лоб преткновения
cockeyed 07 апреля 2018 | 11:53
Надо было навалять этому мудакгрегору, чтобы он долго помнил.
captainobvious 07 апреля 2018 | 11:55
говорят, перед этим в отеле, где жили спорсмены, на Лобова наехала толпа кавказцев из группы поддержки Нурмугамедова, скорее всего чеченцы, с этого всё и началось...
captainobvious 07 апреля 2018 | 12:07
здесь пруф, если что: liveleak.com/e/9x9sI_1523046072