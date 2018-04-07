Американские власти освободили под залог в 50 тысяч долларов ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора

Он был задержан за нападение на автобус, в котором находился российский боец Хабиб Нурмугамедов. Макгрегор разбил в автобусе стекла, кинув в них металлическое ограждение. В результате пострадали два бойца. Их выступление отменили.

Причиной нападения, предположительно, стал конфликт между Нурмугамедовым и спарринг-партнером Макгрегора Артемом Лобовым. В результате Лобов также не будет участвовать в турнире.