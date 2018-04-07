В Москве этим вечером будет перекрыто движение возле Храма Христа Спасителя
Ограничения коснутся и общественного транспорта.
Движение перекроют на Волхонке и прилегающих улицах с 8 часов вечера до половины 3-го утра.
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Ограничения коснутся и общественного транспорта.
Движение перекроют на Волхонке и прилегающих улицах с 8 часов вечера до половины 3-го утра.
МИД РФ: Вопросы к Техсекретариату ОЗХО по сфабрикованному Великобританией против России «делу Скрипалей» Что конкретно британцы просят подтвердить Техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу «новичок» по западной классификации?..
Комментарии1
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cattt 07 апреля 2018 | 12:00
После муслимов очередные бараны пойдут на капище.