В Омске запретили продавать освященные куличи
Как сообщает информационное агентство «Омскрегион», это решение омского митрополита Владимира.
Дело в том, что люди всё чаще покупают куличи в магазинах и всё реже приходят в церковь, чтобы их освятить.
Комментарии16
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olegleon 07 апреля 2018 | 11:44
Грустный мужик заходит в магазин:
- Здравствуйте, вы меня помните? Я у вас вчера шарики покупал.
- Узнаю. Вам ещё шариков?
- Нет. Я к вам с жалобой - они бракованные.
- В чём дело - воздух не держат?
- Да нет, с этим всё в порядке.
- А что тогда?
- Не радуют они меня…
serjo1977 07 апреля 2018 | 11:46
Давить проклятых конкурентов!!!
apels 07 апреля 2018 | 11:50
Смешно. Но никак не отразиться на посещаемости церквей :)
cattt 07 апреля 2018 | 11:54
apels: Кулич это фаллический символ и должен продаваться только в храмах, иначе в нем силы не будет.
equus 07 апреля 2018 | 11:50
Перестраховываются..? Это нормально!..
;-)
dunai10 07 апреля 2018 | 11:50
Данная новость вырвана из контекста. А суть её такова. Раньше священника можно было пригласить на производство, где делают куличи, освятить их оптом и пустить в продажу через магазины. Теперь это запрещено. Покупаешь кулич и несёшь его сам в храм (если желаешь) на освящение. У нас (г. Карасук, Новосибирская область ) эта процедура бесплатная.
cattt 07 апреля 2018 | 11:56
: Кто съест не освященный кулич, у того отвалится
dunai10 07 апреля 2018 | 12:05
cattt: Кто съест не освященный кулич, у того отвалится.
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Неужто проверено?! Или только по слухам?
cattt 07 апреля 2018 | 12:26
dunai10: проверяйте сами, я в сказки не верю
andreyoo 07 апреля 2018 | 12:20
cattt: у того отвалится
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Личный опыт?
stebinmaku 07 апреля 2018 | 11:51
Чтобы что-то освятить, нужно церковь посетить, Бога в сердце поселить и грехи себе простить..
murad_manapov 07 апреля 2018 | 11:54
на упаковках с куличами будут писать "хлеб".
zemlak 07 апреля 2018 | 12:06
барыги
ztr Cергей Запорожский 07 апреля 2018 | 12:10
Идиотизм похоронит эту страну
alexakimfaa 07 апреля 2018 | 12:11
Заголовок неправильный - если "запретили", то это могут сделать только городские власти,ну и никак не поп,какого церковного звания он бы ни был.....А если это желание митрополита Омского,то надо посылать его на ТРИ БУКВЫ!...Т.е. пусть идёт петь "Мурку" в своём храме...
pensioner25 07 апреля 2018 | 12:16
Нужно выплату пенсий, а то и всех зарплат бюджетников перенести в церкви, и количество прихожан тогда в разы возрастет. Перекрестился-помолился - получи свое. Вон как дружно страна за Путина проголосовала. Тогда народу и вовсе деваться некуда будет, ведь за своими пОтом заработанными копейками идти придется в любом случае. Совсем без денег - никак.