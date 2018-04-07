Z Архив новостей новости
5 16 6 2384
11:30, 07 апреля 2018

В Омске запретили продавать освященные куличи

Как сообщает информационное агентство «Омскрегион», это решение омского митрополита Владимира.

Дело в том, что люди всё чаще покупают куличи в магазинах и всё реже приходят в церковь, чтобы их освятить.

Комментарии

16

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

(комментарий скрыт)

olegleon 07 апреля 2018 | 11:44

Грустный мужик заходит в магазин:
- Здравствуйте, вы меня помните? Я у вас вчера шарики покупал.
- Узнаю. Вам ещё шариков?
- Нет. Я к вам с жалобой - они бракованные.
- В чём дело - воздух не держат?
- Да нет, с этим всё в порядке.
- А что тогда?
- Не радуют они меня…

serjo1977 07 апреля 2018 | 11:46

Давить проклятых конкурентов!!!

apels 07 апреля 2018 | 11:50

Смешно. Но никак не отразиться на посещаемости церквей :)

cattt 07 апреля 2018 | 11:54

apels: Кулич это фаллический символ и должен продаваться только в храмах, иначе в нем силы не будет.

equus 07 апреля 2018 | 11:50

Перестраховываются..? Это нормально!..
;-)

dunai10 07 апреля 2018 | 11:50

Данная новость вырвана из контекста. А суть её такова. Раньше священника можно было пригласить на производство, где делают куличи, освятить их оптом и пустить в продажу через магазины. Теперь это запрещено. Покупаешь кулич и несёшь его сам в храм (если желаешь) на освящение. У нас (г. Карасук, Новосибирская область ) эта процедура бесплатная.

cattt 07 апреля 2018 | 11:56

: Кто съест не освященный кулич, у того отвалится

dunai10 07 апреля 2018 | 12:05

cattt: Кто съест не освященный кулич, у того отвалится.
--------------------------------------------------------------------------------------

Неужто проверено?! Или только по слухам?

cattt 07 апреля 2018 | 12:26

dunai10: проверяйте сами, я в сказки не верю

andreyoo 07 апреля 2018 | 12:20

cattt: у того отвалится
---
Личный опыт?

stebinmaku 07 апреля 2018 | 11:51

Чтобы что-то освятить, нужно церковь посетить, Бога в сердце поселить и грехи себе простить..

murad_manapov 07 апреля 2018 | 11:54

на упаковках с куличами будут писать "хлеб".

zemlak 07 апреля 2018 | 12:06

барыги

ztr Cергей Запорожский 07 апреля 2018 | 12:10

Идиотизм похоронит эту страну

alexakimfaa 07 апреля 2018 | 12:11

Заголовок неправильный - если "запретили", то это могут сделать только городские власти,ну и никак не поп,какого церковного звания он бы ни был.....А если это желание митрополита Омского,то надо посылать его на ТРИ БУКВЫ!...Т.е. пусть идёт петь "Мурку" в своём храме...

pensioner25 07 апреля 2018 | 12:16

Нужно выплату пенсий, а то и всех зарплат бюджетников перенести в церкви, и количество прихожан тогда в разы возрастет. Перекрестился-помолился - получи свое. Вон как дружно страна за Путина проголосовала. Тогда народу и вовсе деваться некуда будет, ведь за своими пОтом заработанными копейками идти придется в любом случае. Совсем без денег - никак.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 4 апреля Поздравить…

5 430 6 6838 04.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 2 апреля Поздравить…

5 387 6 7498 02.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 3 апреля Поздравить…

5 261 6 7107 03.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Новости

Москва собирается подготовить жёсткий ответ на новые санкции США Об этом говорится в заявлении департамента информации российского МИДа…

5 104 6 14177
Блоги

МИД РФ: Вопросы к Техсекретариату ОЗХО по сфабрикованному Великобританией против России «делу Скрипалей» Что конкретно британцы просят подтвердить Техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу «новичок» по западной классификации?..

5 288 6 26005 02.04
Kполитика, общество, власть, мнения
Новости

Reuters сообщает о ночных перебросках наемников из России в Сирию Частная сирийская авиакомпания Cham Wings осуществляет перелеты между Дамаском и Ростовом-на-Дону, которых нет в расписании…

5 59 6 5295
Блоги

+ Владимир Путин: Это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны Владимир Путин: Это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны Встреча Президента РФ с Председателем ЦИКа Эллой Памфиловой…

5 184 6 16804 03.04
8читать ;смотреть
Kвыборы-2018, путин, памфилова, политика, события
Новости

В США полагают, что Россия сама себя изолирует В Госдепе «разочарованы явным нежеланием российского правительства брать на себя ответственность за свои действия»...

5 52 6 5157
Блоги

+ Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом Запись выступления Никки Хейли в Университете Дьюка в Северной Каролине опубликована на канале учебного заведения…

5 136 6 13773 06.04
8читать ;смотреть
Kрф, сша, политика, видео, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Неучи Теперь оказывается не Путин, а российские учёные отравили Скрипалей? Но даже не в этой очередной «оговорке» дело. Дело в тотальной безграмотности выдающих себя за образованных людей британских дипломатов…

5 263 6 26766 06.04
Kобщество, дипломатия, великобритания, рф, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Отвязать застройщиков зачастую криминальных, от мэрии, освободить мэрию от полного доминирования застройщиков – вот важнейшая политическая задача, которая стоит, я считаю, перед руководством нашей страны…

5 98 6 10672 04.04
#слушать 35:13 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kобщество, видео, политика, сетевизор, передачи
Новости

В Норвегии звук сирены приняли за сигнал о начале войны с Россией Это произошло в городе Вадсе, который находится возле российской границы…

5 60 6 6741
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Британские неучёные Министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс: «Мы знаем, что Россия рассматривает бывших разведчиков как кандидатов на уничтожение»...

5 216 6 27129 05.04
Kвеликобритания, рф, политика, конфликты, мнения
Интервью 2018

Лев Шлосберг гость: Лев Шлосберг депутат Псковского областного собрания

2912818

5 41 6 5136 06.04
#слушать 45:29 8читать ;смотреть $скачать 10.4 МБ
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Как нам провести праймериз После того, какой результат насчитали в Москве Путину, показать поддержку москвичами демократических ценностей особенно важно…

5 157 6 19718 04.04
Kполитика, москва, выборы, мэр, оппозиция, мнения
Новости

Агентство Reuters раскрыло схему ночных перебросок российских военных наемников в Сирию Контрактники из нашей страны попадают в воюющее государство при помощи секретных авиарейсов из ростовского аэропорта Платов…

5 46 6 6008

Популярное за неделю

Новости

Минфин США обязал американских инвесторов до 7 мая избавиться от акций и других ценных бумаг трех из 12 компаний РФ В отношении них накануне были введены санкции…

5 77 6 13006
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Мы можем встать с колен, грозить всему миру, запускать «Сармат», но обеспечить эвакуацию детей из 4-этажного здания мы оказались не в состоянии…

5 265 6 179298 31.03
#слушать 47:49 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование

Дела об оскорблении чувств:
2910456
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 18 6 23394 01.04
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

В Коктебеле произошла экологическая катастрофа. Власти молчат Когда мы смотрели на это вонючее болото, стекающее в море, то они не могли такого припомнить, и это фактически самый центр Коктебелевской бухты, куда через пару месяцев приедут десятки тысяч туристов…

5 582 6 380774 02.04
Kэкология, общество, политика, мнения
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ ФСБ бьет медведевских? Или Сечин кошмарит бизнес? ФСБ бьет медведевских? Или Сечин кошмарит бизнес? Арест братьев Магомедовых: удар по Медведеву? Или очередной передел бизнес-полян? А еще есть внешний эффект…

5 82 6 197502 01.04
Kвидео, экономика, рф, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6855809
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3393187

Сегодня в эфире