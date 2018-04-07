В Калининграде пройдет согласованный митинг в защиту Игоря Рудникова, издателя оппозиционной газеты «Новые колеса»
Его обвиняют в вымогательстве взятки у главы регионального СК. Рудников заявляет, что это провокация. Правозащитники признали его политзаключенным.
Ранее сообщалось, что газета «Новые колеса» закрывается из-за давления полиции и ФСБ. Тираж несколько раз изымали из продажи. Розничным продавцам запрещали распространять издание.
Комментарии8
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olegleon 07 апреля 2018 | 11:36
"Правозащитники признали его политзаключенным. "
поправка "профессиональные правозащитники"
gs1112 07 апреля 2018 | 12:06
Если бы посольство Германии пообещали немецкое гражданство после возвращения Восточной Пруссии в родную гавань всем участникам данного митинга, патриотичные калининградцы в едином порыве разнесли бы по кирпичам мэрию города.
mbh_vor_n1 07 апреля 2018 | 12:12
Ничего страшного.
Перерегистрируются с "Новых колёс" на "Свежую травку".
Мемориал торчков поддержит.
olegleon 07 апреля 2018 | 12:31
gs1112: и почему же Германия до сих пор не пообещала?
cockeyed 07 апреля 2018 | 11:56
...будут ему новые колеса с шипами в шопу!!!!
shpuntik63 07 апреля 2018 | 12:00
"Новые колеса" -печатный орган калининградских торчков.
murad_manapov 07 апреля 2018 | 12:02
пора жечь книги. или ещё рано?
grigorcar 07 апреля 2018 | 12:34
спор двух хозяйствующих субъектов - редакции и ск.
выборы состоялись, значит прав ск.