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11:30, 07 апреля 2018

В Калининграде пройдет согласованный митинг в защиту Игоря Рудникова, издателя оппозиционной газеты «Новые колеса»

Его обвиняют в вымогательстве взятки у главы регионального СК. Рудников заявляет, что это провокация. Правозащитники признали его политзаключенным.

Ранее сообщалось, что газета «Новые колеса» закрывается из-за давления полиции и ФСБ. Тираж несколько раз изымали из продажи. Розничным продавцам запрещали распространять издание.

Комментарии

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olegleon 07 апреля 2018 | 11:36

"Правозащитники признали его политзаключенным. "
поправка "профессиональные правозащитники"

gs1112 07 апреля 2018 | 12:06

Если бы посольство Германии пообещали немецкое гражданство после возвращения Восточной Пруссии в родную гавань всем участникам данного митинга, патриотичные калининградцы в едином порыве разнесли бы по кирпичам мэрию города.

mbh_vor_n1 07 апреля 2018 | 12:12

Ничего страшного.
Перерегистрируются с "Новых колёс" на "Свежую травку".

Мемориал торчков поддержит.

olegleon 07 апреля 2018 | 12:31

gs1112: и почему же Германия до сих пор не пообещала?

cockeyed 07 апреля 2018 | 11:56

...будут ему новые колеса с шипами в шопу!!!!

shpuntik63 07 апреля 2018 | 12:00

"Новые колеса" -печатный орган калининградских торчков.

murad_manapov 07 апреля 2018 | 12:02

пора жечь книги. или ещё рано?

grigorcar 07 апреля 2018 | 12:34

спор двух хозяйствующих субъектов - редакции и ск.
выборы состоялись, значит прав ск.

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